3D RPG Game Maker (Мод, Без рекламы) 1.0.0.9
Создай своё эпическое 3D-приключение без кода прямо на смартфоне с нуля
3D RPG Game Maker превращает смартфон в мастерскую, где ты строишь собственный фэнтези-мир за пару тапов: выбираешь героев, расставляешь врагов, чертишь холмы пальцем и тут же бегаешь по свежему уровню. Каждые пять минут ты тасуешь декорации, экспериментируешь со светом и тестируешь квест, не дожидаясь компиляции — процесс похож на игру внутри игры и затягивает так же сильно. Финальный босс? Удержать батарею, пока идеи не кончатся.
Выносить проекты в мир помогут обмен сообществом и версия для ПК: она открывает двухэкранный режим, где редактор сцен и таблица событий видны одновременно. Более 200 моделей персонажей, 150 эффектов заклинаний и пак интуитивного интерфейса drag-and-drop позволяют собрать демо за вечер; экспорт делится ссылкой, весом до 50 МБ, без стороннего хостинга. Изучи туториалы, загрузи текстуры, пригласи друзей протестировать и выпусти игру, о которой мечтал ребёнком — движок ждёт твоих историй.
Без рекламы
Скачать 3D RPG Game Maker (Мод, Без рекламы) v1.0.0.9 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.