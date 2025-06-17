Описание

3D RPG Game Maker превращает смартфон в мастерскую, где ты строишь собственный фэнтези-мир за пару тапов: выбираешь героев, расставляешь врагов, чертишь холмы пальцем и тут же бегаешь по свежему уровню. Каждые пять минут ты тасуешь декорации, экспериментируешь со светом и тестируешь квест, не дожидаясь компиляции — процесс похож на игру внутри игры и затягивает так же сильно. Финальный босс? Удержать батарею, пока идеи не кончатся.





Выносить проекты в мир помогут обмен сообществом и версия для ПК: она открывает двухэкранный режим, где редактор сцен и таблица событий видны одновременно. Более 200 моделей персонажей, 150 эффектов заклинаний и пак интуитивного интерфейса drag-and-drop позволяют собрать демо за вечер; экспорт делится ссылкой, весом до 50 МБ, без стороннего хостинга. Изучи туториалы, загрузи текстуры, пригласи друзей протестировать и выпусти игру, о которой мечтал ребёнком — движок ждёт твоих историй.