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3D RPG Game Maker (Мод, Без рекламы)

3D RPG Game Maker (Мод, Без рекламы) 1.0.0.9

Создай своё эпическое 3D-приключение без кода прямо на смартфоне с нуля
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Версия:
1.0.0.9
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Acuario Studios
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 14:03
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 500 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

3D RPG Game Maker превращает смартфон в мастерскую, где ты строишь собственный фэнтези-мир за пару тапов: выбираешь героев, расставляешь врагов, чертишь холмы пальцем и тут же бегаешь по свежему уровню. Каждые пять минут ты тасуешь декорации, экспериментируешь со светом и тестируешь квест, не дожидаясь компиляции — процесс похож на игру внутри игры и затягивает так же сильно. Финальный босс? Удержать батарею, пока идеи не кончатся.


Выносить проекты в мир помогут обмен сообществом и версия для ПК: она открывает двухэкранный режим, где редактор сцен и таблица событий видны одновременно. Более 200 моделей персонажей, 150 эффектов заклинаний и пак интуитивного интерфейса drag-and-drop позволяют собрать демо за вечер; экспорт делится ссылкой, весом до 50 МБ, без стороннего хостинга. Изучи туториалы, загрузи текстуры, пригласи друзей протестировать и выпусти игру, о которой мечтал ребёнком — движок ждёт твоих историй.


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать 3D RPG Game Maker (Мод, Без рекламы) v1.0.0.9 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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