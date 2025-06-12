Stickman vs Zombie: Dark War (Мод меню) 1.0.06
Сразись в мире мрака и реликвий: битва стикмена против орд зомби
Stickman vs Zombie: Dark War — это Idle-RPG, где ты управляешь отважным стикменом в постапокалиптическом мире, полном зомби, пришельцев и древних артефактов. Битва не останавливается ни на минуту: даже когда ты не в игре, твой герой продолжает рубить врагов, прокачивать навыки и добывать ценные ресурсы. Призывай союзников, усиливай камни и открывай легендарные реликвии, чтобы стать непобедимым бойцом в вечной войне за выживание.
Ожидают автоматические бои с яркими визуальными эффектами, бои с ордами зомби, жуткими пришельцами и гигантскими боссами. Используй теневые атаки и дальнобойные удары, исследуй проклятые земли Zombieland и открывай свою судьбу охотника за реликвиями. Повышай мощь, усиливай снаряжение и доминируй в зомби-хаосе — твой стикмен готов к войне, даже когда ты отдыхаешь.
- Меню модов
- Множитель урона
- Режим Бога
- Неограниченная валюта
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