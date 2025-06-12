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Stickman vs Zombie: Dark War (Мод меню)

Stickman vs Zombie: Dark War (Мод меню) 1.0.06

Сразись в мире мрака и реликвий: битва стикмена против орд зомби
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Версия:
1.0.06
Требования:
Android 9
Разработчик:
Pusilung
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Вчера, 21:10
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 164 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Stickman vs Zombie: Dark War — это Idle-RPG, где ты управляешь отважным стикменом в постапокалиптическом мире, полном зомби, пришельцев и древних артефактов. Битва не останавливается ни на минуту: даже когда ты не в игре, твой герой продолжает рубить врагов, прокачивать навыки и добывать ценные ресурсы. Призывай союзников, усиливай камни и открывай легендарные реликвии, чтобы стать непобедимым бойцом в вечной войне за выживание.


Ожидают автоматические бои с яркими визуальными эффектами, бои с ордами зомби, жуткими пришельцами и гигантскими боссами. Используй теневые атаки и дальнобойные удары, исследуй проклятые земли Zombieland и открывай свою судьбу охотника за реликвиями. Повышай мощь, усиливай снаряжение и доминируй в зомби-хаосе — твой стикмен готов к войне, даже когда ты отдыхаешь.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Режим Бога
  • Неограниченная валюта
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Stickman vs Zombie: Dark War (Мод меню) v1.0.06 MOD APK

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Скачать Stickman vs Zombie: Dark War (Мод меню) 164 Мб Ссылка 2 164 Мб

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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