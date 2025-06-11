No, I'm not a Human (Мод, Unlocked) 8.0.2
Атмосферная постапокалиптическая драма о выживании, утрате и грани между человеком и тенью
No, I'm Not a Human — это мрачное и философское приключение в жанре интерактивного повествования, действие которого разворачивается в выжженной радиацией и отчаянием пустоши. После гибели цивилизации, когда последние лучи солнца освещают мертвые города, остатки человечества скитаются в страхе перед ночными существами — Посетителями, чья природа неизвестна, а намерения пугающе молчаливы.
Игрок становится участником этой медленно разрушающейся реальности: собирать обрывки прошлого, изучать покинутые улицы, находить вещи, рассказывающие о тех, кто уже исчез. Каждый шаг — это не просто выживание, но и погружение в память, попытка понять, что значит быть человеком среди руин надежды и тени чужого. No, I'm Not a Human — это больше, чем история; это внутренняя борьба, где даже молчание кричит, а пустота полна смысла.
Мобильный порт — руководство:
- Запустите игру и нажмите на значок «+» в правом верхнем углу, чтобы создать контейнер. Конфигурация не требуется — просто нажмите «√» в правом нижнем углу для завершения создания.
- Нажмите на контейнер, чтобы запустить его.
- С помощью мыши перейдите на диск D:, найдите папку No, I’m not a Human, затем откройте и запустите No, I’m not a human.
- Оказавшись в игре, нажмите кнопку «назад» или проведите вверх от нижней части экрана, чтобы вернуться. Выберите Input Control, коснитесь Disabled, выберите Generic Shooting Game и подтвердите нажатием OK.
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Запомни▶
Установка
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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