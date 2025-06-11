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No, I'm not a Human (Мод, Unlocked)

No, I'm not a Human (Мод, Unlocked) 8.0.2

Атмосферная постапокалиптическая драма о выживании, утрате и грани между человеком и тенью
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Версия:
8.0.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 18:36
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 714 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
42
Скриншоты
Описание

No, I'm Not a Human — это мрачное и философское приключение в жанре интерактивного повествования, действие которого разворачивается в выжженной радиацией и отчаянием пустоши. После гибели цивилизации, когда последние лучи солнца освещают мертвые города, остатки человечества скитаются в страхе перед ночными существами — Посетителями, чья природа неизвестна, а намерения пугающе молчаливы.


Игрок становится участником этой медленно разрушающейся реальности: собирать обрывки прошлого, изучать покинутые улицы, находить вещи, рассказывающие о тех, кто уже исчез. Каждый шаг — это не просто выживание, но и погружение в память, попытка понять, что значит быть человеком среди руин надежды и тени чужого. No, I'm Not a Human — это больше, чем история; это внутренняя борьба, где даже молчание кричит, а пустота полна смысла.


Информация о модах

Мобильный порт — руководство:

  • Запустите игру и нажмите на значок «+» в правом верхнем углу, чтобы создать контейнер. Конфигурация не требуется — просто нажмите «√» в правом нижнем углу для завершения создания.
  • Нажмите на контейнер, чтобы запустить его.
  • С помощью мыши перейдите на диск D:, найдите папку No, I’m not a Human, затем откройте и запустите No, I’m not a human.
  • Оказавшись в игре, нажмите кнопку «назад» или проведите вверх от нижней части экрана, чтобы вернуться. Выберите Input Control, коснитесь Disabled, выберите Generic Shooting Game и подтвердите нажатием OK.
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 Теги темы: Unlocked

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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