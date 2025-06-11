Описание

No, I'm Not a Human — это мрачное и философское приключение в жанре интерактивного повествования, действие которого разворачивается в выжженной радиацией и отчаянием пустоши. После гибели цивилизации, когда последние лучи солнца освещают мертвые города, остатки человечества скитаются в страхе перед ночными существами — Посетителями, чья природа неизвестна, а намерения пугающе молчаливы.





Игрок становится участником этой медленно разрушающейся реальности: собирать обрывки прошлого, изучать покинутые улицы, находить вещи, рассказывающие о тех, кто уже исчез. Каждый шаг — это не просто выживание, но и погружение в память, попытка понять, что значит быть человеком среди руин надежды и тени чужого. No, I'm Not a Human — это больше, чем история; это внутренняя борьба, где даже молчание кричит, а пустота полна смысла.