Описание

В Missing Banban! ты играешь за шерифа Тоадстера — боевую жабу с характером и пушкой наперевес. Твой друг исчез, а вместе с ним что‑то сломалось в этом и без того странном мире. Враги начали вылазить отовсюду, уровни превратились в ловушки, а за каждым поворотом ждёт что-то, что лучше бы не видеть. Придётся прыгать, уклоняться, вести огонь и идти вперёд — потому что назад дороги нет.





Каждый уровень — это смесь экшена, платформера и расследования. Ты сам выбираешь, как действовать: проламываться в бой или выжидать, исследовать каждый угол или мчаться вперёд. По пути — странные персонажи, улики, сражения с боссами и постепенное раскрытие тайны. Всё сделано в ярком визуальном стиле, управление отзывчивое, работает офлайн. Эта игра не даёт расслабиться — и в этом её кайф.