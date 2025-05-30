Missing Banban (Мод, Разблокированная игра) 1.1.2
Прыгай, стреляй и ищи правду в мире, где всё вышло из-под контроля
В Missing Banban! ты играешь за шерифа Тоадстера — боевую жабу с характером и пушкой наперевес. Твой друг исчез, а вместе с ним что‑то сломалось в этом и без того странном мире. Враги начали вылазить отовсюду, уровни превратились в ловушки, а за каждым поворотом ждёт что-то, что лучше бы не видеть. Придётся прыгать, уклоняться, вести огонь и идти вперёд — потому что назад дороги нет.
Каждый уровень — это смесь экшена, платформера и расследования. Ты сам выбираешь, как действовать: проламываться в бой или выжидать, исследовать каждый угол или мчаться вперёд. По пути — странные персонажи, улики, сражения с боссами и постепенное раскрытие тайны. Всё сделано в ярком визуальном стиле, управление отзывчивое, работает офлайн. Эта игра не даёт расслабиться — и в этом её кайф.
Разблокированная игра
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Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.