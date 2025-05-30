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Missing Banban (Мод, Разблокированная игра)

Missing Banban (Мод, Разблокированная игра) 1.1.2

Прыгай, стреляй и ищи правду в мире, где всё вышло из-под контроля
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Версия:
1.1.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Euphoric Brothers Games
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 16:01
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 91 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

В Missing Banban! ты играешь за шерифа Тоадстера — боевую жабу с характером и пушкой наперевес. Твой друг исчез, а вместе с ним что‑то сломалось в этом и без того странном мире. Враги начали вылазить отовсюду, уровни превратились в ловушки, а за каждым поворотом ждёт что-то, что лучше бы не видеть. Придётся прыгать, уклоняться, вести огонь и идти вперёд — потому что назад дороги нет.


Каждый уровень — это смесь экшена, платформера и расследования. Ты сам выбираешь, как действовать: проламываться в бой или выжидать, исследовать каждый угол или мчаться вперёд. По пути — странные персонажи, улики, сражения с боссами и постепенное раскрытие тайны. Всё сделано в ярком визуальном стиле, управление отзывчивое, работает офлайн. Эта игра не даёт расслабиться — и в этом её кайф.


Информация о модах

Разблокированная игра

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Missing Banban (Мод, Разблокированная игра) v1.1.2 MOD APK

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Скачать Missing Banban (Мод, Разблокированная игра) 91 Мб Ссылка 2 91 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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