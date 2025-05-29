Pocong : The Shrouded Corpse 0.1
Броди по темноте, собирай куклы и отворачивайся, когда он рядом
Pocong: The Shrouded Corpse — хоррор-выживалка от первого лица в духе классических азиатских страшилок. Ты исследуешь заброшенное здание, ищешь ключи и куклы Поконг, чтобы открыть выход. Каждые пять минут — шаги в темноте, скрип дверей и тень, что может появиться за спиной. Призрак реагирует на взгляд — если уставишься, игра закончится. Напряжение нарастает с каждым поворотом.
Управление простое: ищи, убегай, не смотри в глаза. Атмосферу держит жуткий звук — шаги, дыхание, музыка. Локации мрачные, лабиринт построен так, чтобы сбить с толку. Нет оружия, только фонарик и страх. Подойдёт, если хочется настоящего напряжения, а не просто скримеров. Игра идёт офлайн, донат не мешает. Проверка на смелость — честная. В Pocong главное — вовремя отвернут
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