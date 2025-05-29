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Pocong : The Shrouded Corpse

Pocong : The Shrouded Corpse 0.1

Броди по темноте, собирай куклы и отворачивайся, когда он рядом
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Версия:
0.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
LazySoft Studios
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 15:18
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 84 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Pocong: The Shrouded Corpse — хоррор-выживалка от первого лица в духе классических азиатских страшилок. Ты исследуешь заброшенное здание, ищешь ключи и куклы Поконг, чтобы открыть выход. Каждые пять минут — шаги в темноте, скрип дверей и тень, что может появиться за спиной. Призрак реагирует на взгляд — если уставишься, игра закончится. Напряжение нарастает с каждым поворотом.


Управление простое: ищи, убегай, не смотри в глаза. Атмосферу держит жуткий звук — шаги, дыхание, музыка. Локации мрачные, лабиринт построен так, чтобы сбить с толку. Нет оружия, только фонарик и страх. Подойдёт, если хочется настоящего напряжения, а не просто скримеров. Игра идёт офлайн, донат не мешает. Проверка на смелость — честная. В Pocong главное — вовремя отвернут


Информация о модах

Полная версия

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Игра входит в подборки:
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Хорроры
 Теги темы: оригинал

Скачать Pocong : The Shrouded Corpse v0.1 MOD APK

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Скачать Pocong : The Shrouded Corpse 84 Мб Ссылка 2 84 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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