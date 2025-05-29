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Horror Spider Train Escape (Мод, Без рекламы)

Horror Spider Train Escape (Мод, Без рекламы) 1.2

Беги по рельсам, прыгай через ловушки и не дай себя схватить паучьему поезду
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Версия:
1.2
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Game Giant
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 14:02
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 116 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Horror Spider Train Escape — это хоррор-приключение для детей, где страх подаётся с улыбкой, а монстры — это не кошмар, а вызов. Всё начинается с того, как ты оказываешься на старых рельсах в лесу. Вдалеке — стук, скрежет… и светящиеся глаза. Паук-поезд мчится за тобой. Тебе остаётся одно — бежать, прыгать, скользить, собирать усиления и не смотреть назад. А если вдруг обернёшься — готовься уворачиваться от острых лап и страшных зубов.


В Horror Spider Train Escape жуткие локации вроде заброшенных туннелей и лесных путей сменяются бодрым геймплеем: всё просто — свайпни, нажми, действуй быстро. Музыка подогревает атмосферу, бонусы дают шанс оторваться, а визуальный стиль — яркий и мультяшный — делает игру подходящей даже для самых юных игроков. Нет крови, нет ужасов на ночь — только драйв, погони и чуть-чуть мурашек. Идеально для тех, кто хочет пощекотать нервы, но спать спокойно.


Информация о модах

Без рекламы

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Хорроры
Хорроры
 Теги темы: Без рекламы

Скачать Horror Spider Train Escape (Мод, Без рекламы) v1.2 MOD APK

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Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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