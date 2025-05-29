Horror Spider Train Escape (Мод, Без рекламы) 1.2
Беги по рельсам, прыгай через ловушки и не дай себя схватить паучьему поезду
Horror Spider Train Escape — это хоррор-приключение для детей, где страх подаётся с улыбкой, а монстры — это не кошмар, а вызов. Всё начинается с того, как ты оказываешься на старых рельсах в лесу. Вдалеке — стук, скрежет… и светящиеся глаза. Паук-поезд мчится за тобой. Тебе остаётся одно — бежать, прыгать, скользить, собирать усиления и не смотреть назад. А если вдруг обернёшься — готовься уворачиваться от острых лап и страшных зубов.
В Horror Spider Train Escape жуткие локации вроде заброшенных туннелей и лесных путей сменяются бодрым геймплеем: всё просто — свайпни, нажми, действуй быстро. Музыка подогревает атмосферу, бонусы дают шанс оторваться, а визуальный стиль — яркий и мультяшный — делает игру подходящей даже для самых юных игроков. Нет крови, нет ужасов на ночь — только драйв, погони и чуть-чуть мурашек. Идеально для тех, кто хочет пощекотать нервы, но спать спокойно.
Без рекламы
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Установка
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