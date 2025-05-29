Azam-ı Cın (Мод, Без рекламы) 2.0.0
Войди в мир джиннов и страхов, от которых не спастись ни днём, ни ночью
Azam-ı CİN — это атмосферный хоррор от первого лица, вдохновлённый исламской мифологией и народными легендами о джиннах. Ты оказываешься в заброшенном доме, где повсюду знаки былых ритуалов, странные символы и тьма, которая будто бы дышит. Твоя задача — выжить, исследовать зловещие помещения, находить улики и разгадывать, что здесь произошло. Каждые пять минут — новое испытание: шаг в неизвестность, шорох в углу, внезапный визит сущности, которую нельзя ни победить, ни игнорировать. Спастись — значит понять, как работает зло.
В Azam-ı CİN нет автосохранений и оружия, только древние амулеты, которые могут временно сдержать врага или подсказать путь. Ты сам строишь свой маршрут, решаешь, куда идти и что исследовать. Процедурные события, мрачная визуальная подача, звук, от которого замирает сердце, и сюжет, в котором важно каждое найденное письмо — всё это делает игру настоящим испытанием для фанатов хоррора. Без интернета, без доната, только ты и джинны. Осмелишься сделать шаг дальше — и тьма обязательно ответит.
Без рекламы
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Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.