Описание

Azam-ı CİN — это атмосферный хоррор от первого лица, вдохновлённый исламской мифологией и народными легендами о джиннах. Ты оказываешься в заброшенном доме, где повсюду знаки былых ритуалов, странные символы и тьма, которая будто бы дышит. Твоя задача — выжить, исследовать зловещие помещения, находить улики и разгадывать, что здесь произошло. Каждые пять минут — новое испытание: шаг в неизвестность, шорох в углу, внезапный визит сущности, которую нельзя ни победить, ни игнорировать. Спастись — значит понять, как работает зло.





В Azam-ı CİN нет автосохранений и оружия, только древние амулеты, которые могут временно сдержать врага или подсказать путь. Ты сам строишь свой маршрут, решаешь, куда идти и что исследовать. Процедурные события, мрачная визуальная подача, звук, от которого замирает сердце, и сюжет, в котором важно каждое найденное письмо — всё это делает игру настоящим испытанием для фанатов хоррора. Без интернета, без доната, только ты и джинны. Осмелишься сделать шаг дальше — и тьма обязательно ответит.