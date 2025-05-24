android-1.ru / Игры / Приключения / Fear and Hunger (Мод, Режим бога)
Fear and Hunger (Мод, Режим бога)

Fear and Hunger (Мод, Режим бога) 1.0.4

Беспощадное хоррор-подземелье, где богам всё равно, выживешь ли ты
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.0.4
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Chokage
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 15:27
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 645 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
38
Скриншоты
Описание

Fear & Hunger — это мрачный гибрид survival horror и dungeon crawler, в котором четверо отчаявшихся искателей правды спускаются в древнюю крепость, разрываемую войной между богами. Здесь каждые пять минут — это борьба за жизнь: постоянный голод, раны, психоз, непредсказуемые ловушки и неумолимая тьма. Выбирай путь, ищи остатки света в безнадёжности — или стань её частью.


Игру отличает атмосфера тотального ужаса, хардкорные механики и элементы roguelike — смерть здесь не конец, а цикл. Ты не просто бьёшься с монстрами, ты сам становишься вопросом морали: кого есть, чем жертвовать, как далеко ты готов зайти, чтобы выжить. Fear & Hunger — это не "приключение", а испытание. Тяжёлое. Жестокое. И пугающе притягательное.


Информация о модах
  • Макс Атака
  • Режим Бога
  • Все характеристики максимальны
  • Скрытая статистика максимальна
  • Максимальное оборудование
Показать полностью
 Теги темы: Режим бога

Скачать Fear and Hunger (Мод, Режим бога) v1.0.4 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать Fear and Hunger (Мод, Режим бога) 645 Мб Ссылка 2 645 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Instant Leveling (Мод Меню)
Instant Leveling (Мод Меню)
Version: 10.0
Ocean War-Stealth Mission (Мод Меню)
Ocean War-Stealth Mission (Мод Меню)
Version: 1.4.8
Ninja Rift (Мод Меню)
Ninja Rift (Мод Меню)
Version: 1.40
Within (Мод, Много денег)
Within (Мод, Много денег)
Version: 0.1.5
Terror Kunti Merah (Мод, Без рекламы)
Terror Kunti Merah (Мод, Без рекламы)
Version: 0.3
Shin chan: Shiro & Coal Town (Мод меню)
Shin chan: Shiro & Coal Town (Мод меню)
Version: 1.0.0
Petualangan di Muara Angker (Мод, Без рекламы)
Petualangan di Muara Angker (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0.6
R.E.P.O. Mobile Horror (Мод, Без рекламы)
R.E.P.O. Mobile Horror (Мод, Без рекламы)
Version: 0.1.4 ALPHA

Отзывы о Fear and Hunger (Мод, Режим бога)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив