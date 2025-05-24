Fear and Hunger (Мод, Режим бога) 1.0.4
Беспощадное хоррор-подземелье, где богам всё равно, выживешь ли ты
Fear & Hunger — это мрачный гибрид survival horror и dungeon crawler, в котором четверо отчаявшихся искателей правды спускаются в древнюю крепость, разрываемую войной между богами. Здесь каждые пять минут — это борьба за жизнь: постоянный голод, раны, психоз, непредсказуемые ловушки и неумолимая тьма. Выбирай путь, ищи остатки света в безнадёжности — или стань её частью.
Игру отличает атмосфера тотального ужаса, хардкорные механики и элементы roguelike — смерть здесь не конец, а цикл. Ты не просто бьёшься с монстрами, ты сам становишься вопросом морали: кого есть, чем жертвовать, как далеко ты готов зайти, чтобы выжить. Fear & Hunger — это не "приключение", а испытание. Тяжёлое. Жестокое. И пугающе притягательное.
- Макс Атака
- Режим Бога
- Все характеристики максимальны
- Скрытая статистика максимальна
- Максимальное оборудование
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