Описание

Fear & Hunger — это мрачный гибрид survival horror и dungeon crawler, в котором четверо отчаявшихся искателей правды спускаются в древнюю крепость, разрываемую войной между богами. Здесь каждые пять минут — это борьба за жизнь: постоянный голод, раны, психоз, непредсказуемые ловушки и неумолимая тьма. Выбирай путь, ищи остатки света в безнадёжности — или стань её частью.





Игру отличает атмосфера тотального ужаса, хардкорные механики и элементы roguelike — смерть здесь не конец, а цикл. Ты не просто бьёшься с монстрами, ты сам становишься вопросом морали: кого есть, чем жертвовать, как далеко ты готов зайти, чтобы выжить. Fear & Hunger — это не "приключение", а испытание. Тяжёлое. Жестокое. И пугающе притягательное.