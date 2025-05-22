Описание

Terror Kunti Merah — это пугающий шутер от первого лица с элементами выживания и скримеров, в котором ты оказываешься в старом коридоре, полном теней и опасности. Каждые пять минут — это новый виток напряжения, поиск выхода, затаённое дыхание и шаги, приближающие ужас. У тебя нет оружия, нет подсказок — только инстинкты и мужество, чтобы пережить ночь.





В этом офлайн-хорроре с индонезийским фольклором тебе предстоит столкнуться с Кунтиланак — Красной, яростной и неумолимой. Исследуй тёмные закоулки, решай, когда бежать, а когда затаиться, избегай ловушек и не дай страху взять верх. Terror Kunti Merah предлагает мрачную атмосферу, классические скримеры, визуальные эффекты и звуковое сопровождение, которые делают каждый момент реальным испытанием. Сумеешь ли ты выбраться… или станешь её следующей жертвой?