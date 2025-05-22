Terror Kunti Merah (Мод, Без рекламы) 0.3
Офлайн-FPS-хоррор с Красной Кунтиланак: выберешься ли ты из кошмара?
Terror Kunti Merah — это пугающий шутер от первого лица с элементами выживания и скримеров, в котором ты оказываешься в старом коридоре, полном теней и опасности. Каждые пять минут — это новый виток напряжения, поиск выхода, затаённое дыхание и шаги, приближающие ужас. У тебя нет оружия, нет подсказок — только инстинкты и мужество, чтобы пережить ночь.
В этом офлайн-хорроре с индонезийским фольклором тебе предстоит столкнуться с Кунтиланак — Красной, яростной и неумолимой. Исследуй тёмные закоулки, решай, когда бежать, а когда затаиться, избегай ловушек и не дай страху взять верх. Terror Kunti Merah предлагает мрачную атмосферу, классические скримеры, визуальные эффекты и звуковое сопровождение, которые делают каждый момент реальным испытанием. Сумеешь ли ты выбраться… или станешь её следующей жертвой?
Без рекламы
Скачать Terror Kunti Merah (Мод, Без рекламы) v0.3 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.