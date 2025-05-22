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Terror Kunti Merah (Мод, Без рекламы)

Terror Kunti Merah (Мод, Без рекламы) 0.3

Офлайн-FPS-хоррор с Красной Кунтиланак: выберешься ли ты из кошмара?
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Версия:
0.3
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
LazySoft Studios
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 18:38
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 52 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Terror Kunti Merah — это пугающий шутер от первого лица с элементами выживания и скримеров, в котором ты оказываешься в старом коридоре, полном теней и опасности. Каждые пять минут — это новый виток напряжения, поиск выхода, затаённое дыхание и шаги, приближающие ужас. У тебя нет оружия, нет подсказок — только инстинкты и мужество, чтобы пережить ночь.


В этом офлайн-хорроре с индонезийским фольклором тебе предстоит столкнуться с Кунтиланак — Красной, яростной и неумолимой. Исследуй тёмные закоулки, решай, когда бежать, а когда затаиться, избегай ловушек и не дай страху взять верх. Terror Kunti Merah предлагает мрачную атмосферу, классические скримеры, визуальные эффекты и звуковое сопровождение, которые делают каждый момент реальным испытанием. Сумеешь ли ты выбраться… или станешь её следующей жертвой?


Информация о модах

Без рекламы

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Хорроры
Хорроры
 Теги темы: Без рекламы

Скачать Terror Kunti Merah (Мод, Без рекламы) v0.3 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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