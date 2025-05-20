R.E.P.O. Mobile Horror (Мод, Без рекламы) 0.1.4 ALPHA
Кооперативный хоррор для 12 игроков с физикой, голосовым чатом и охотой за артефактами
R.E.P.O. Mobile Horror — это напряжённая многопользовательская хоррор-игра для 12 человек, где ты и твоя команда выполняете миссии по извлечению загадочных объектов из проклятых локаций. Каждые пять минут — это поиск предметов, координация с напарниками, использование захватов с реалистичной физикой и бегство от чудовищ, патрулирующих территорию. У каждого объекта — вес, форма и поведение, с которым нужно считаться.
Работайте вместе или рискуйте порознь, используйте голосовой чат для планирования и крика, тащите ценные артефакты к точке эвакуации и избегайте встречи с монстрами, появляющимися в самые неподходящие моменты. Успешно извлечённые предметы приближают вас к выполнению контракта. R.E.P.O. Mobile Horror — это смесь страха, хаоса и координации, где физика объектов — ваш главный союзник или враг. Выживешь ли ты… или станешь следующей жертвой?
Взлом скорости, без рекламы.
Скачать R.E.P.O. Mobile Horror (Мод, Без рекламы) v0.1.4 ALPHA MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.