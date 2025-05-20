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R.E.P.O. Mobile Horror (Мод, Без рекламы)

R.E.P.O. Mobile Horror (Мод, Без рекламы) 0.1.4 ALPHA

Кооперативный хоррор для 12 игроков с физикой, голосовым чатом и охотой за артефактами
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Версия:
0.1.4 ALPHA
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Moyai Studios
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 13:50
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 457 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9
Скриншоты
Описание

R.E.P.O. Mobile Horror — это напряжённая многопользовательская хоррор-игра для 12 человек, где ты и твоя команда выполняете миссии по извлечению загадочных объектов из проклятых локаций. Каждые пять минут — это поиск предметов, координация с напарниками, использование захватов с реалистичной физикой и бегство от чудовищ, патрулирующих территорию. У каждого объекта — вес, форма и поведение, с которым нужно считаться.


Работайте вместе или рискуйте порознь, используйте голосовой чат для планирования и крика, тащите ценные артефакты к точке эвакуации и избегайте встречи с монстрами, появляющимися в самые неподходящие моменты. Успешно извлечённые предметы приближают вас к выполнению контракта. R.E.P.O. Mobile Horror — это смесь страха, хаоса и координации, где физика объектов — ваш главный союзник или враг. Выживешь ли ты… или станешь следующей жертвой?


Информация о модах

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Игра входит в подборки:
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Хорроры
 Теги темы: Без рекламы

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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