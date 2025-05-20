Описание

R.E.P.O. Mobile Horror — это напряжённая многопользовательская хоррор-игра для 12 человек, где ты и твоя команда выполняете миссии по извлечению загадочных объектов из проклятых локаций. Каждые пять минут — это поиск предметов, координация с напарниками, использование захватов с реалистичной физикой и бегство от чудовищ, патрулирующих территорию. У каждого объекта — вес, форма и поведение, с которым нужно считаться.





Работайте вместе или рискуйте порознь, используйте голосовой чат для планирования и крика, тащите ценные артефакты к точке эвакуации и избегайте встречи с монстрами, появляющимися в самые неподходящие моменты. Успешно извлечённые предметы приближают вас к выполнению контракта. R.E.P.O. Mobile Horror — это смесь страха, хаоса и координации, где физика объектов — ваш главный союзник или враг. Выживешь ли ты… или станешь следующей жертвой?