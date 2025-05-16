Deus Myth 1.0.0
Сражайся с мифами и злом — только герой вернёт свет Олимпу
Deus Myth — это экшен с видом сверху в античном сеттинге, где ты играешь за греческого воина, восставшего против сил тьмы. Каждые пять минут ты прорубаешься сквозь мифических монстров: горгон, гарпий, проклятых легионеров. Удары — точные, ритм — жёсткий, а бой — словно вырезан из камня истории.
Твой арсенал — оружие Олимпа, выкованное богами: копья молний, щиты света, мечи, разрубающие магию. Прокачивай навыки, открывай древние реликвии, изучай слабости врагов. От уровня к уровню ты приближаешься к финальной битве — за душу самого мира. Готов ли ты встать плечом к плечу с легендами и стать частью мифа?
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Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.