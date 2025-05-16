Описание

Deus Myth — это экшен с видом сверху в античном сеттинге, где ты играешь за греческого воина, восставшего против сил тьмы. Каждые пять минут ты прорубаешься сквозь мифических монстров: горгон, гарпий, проклятых легионеров. Удары — точные, ритм — жёсткий, а бой — словно вырезан из камня истории.





Твой арсенал — оружие Олимпа, выкованное богами: копья молний, щиты света, мечи, разрубающие магию. Прокачивай навыки, открывай древние реликвии, изучай слабости врагов. От уровня к уровню ты приближаешься к финальной битве — за душу самого мира. Готов ли ты встать плечом к плечу с легендами и стать частью мифа?