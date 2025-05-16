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Deus Myth

Deus Myth 1.0.0

Сражайся с мифами и злом — только герой вернёт свет Олимпу
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
24 HIT Riga SIA
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 16:28
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 290 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Deus Myth — это экшен с видом сверху в античном сеттинге, где ты играешь за греческого воина, восставшего против сил тьмы. Каждые пять минут ты прорубаешься сквозь мифических монстров: горгон, гарпий, проклятых легионеров. Удары — точные, ритм — жёсткий, а бой — словно вырезан из камня истории.


Твой арсенал — оружие Олимпа, выкованное богами: копья молний, щиты света, мечи, разрубающие магию. Прокачивай навыки, открывай древние реликвии, изучай слабости врагов. От уровня к уровню ты приближаешься к финальной битве — за душу самого мира. Готов ли ты встать плечом к плечу с легендами и стать частью мифа?


Информация о модах

Полная версия 

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 Теги темы: оригинал

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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