android-1.ru / Игры / Приключения / Shin chan: Shiro & Coal Town (Мод меню)
Shin chan: Shiro & Coal Town (Мод меню)

Shin chan: Shiro & Coal Town (Мод меню) 1.0.0

Приключенческая история о дружбе, ностальгии и загадках в городе эпохи Сёва
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.0.0
Требования:
Android 10
Разработчик:
Crunchyroll, LLC
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 19:40
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 2.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
14
Скриншоты
Описание

Shin chan: Shiro & Coal Town — это сюжетное приключение с элементами лайф-симулятора, в котором ты отправляешься вместе с Шинноске в необычный город, где всё застыло во времени. Угольный город полон колоритных жителей, теплых встреч и маленьких повседневных открытий. Каждые пять минут — это исследование улиц, общение с жителями, помощь в делах и новое знакомство, которое раскрывает частичку местной истории.


В центре событий — встреча с загадочной девушкой и последующая череда событий, которые изменят жизнь Шина. Ты будешь участвовать в повседневных делах, ловить рыбу, помогать на рынке, наблюдать за жизнью города и постепенно узнавать его скрытые тайны. Shin chan: Shiro & Coal Town — это добрый, неспешный опыт, где сюжет подается через эмоции, атмосферу и искренние человеческие моменты. Начни новое лето вместе с Шинноске.


Информация о модах
  • Меню
  • Разблокирована полная игра
Показать полностью
 Теги темы: Мод меню

Скачать Shin chan: Shiro & Coal Town (Мод меню) v1.0.0 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Shin chan: Shiro & Coal Town (Мод меню) 2.2 Гб Ссылка 2 2.2 Гб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Petualangan di Muara Angker (Мод, Без рекламы)
Petualangan di Muara Angker (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0.6
R.E.P.O. Mobile Horror (Мод, Без рекламы)
R.E.P.O. Mobile Horror (Мод, Без рекламы)
Version: 0.1.4 ALPHA
The Wild Case (Full) (Мод, Unlocked)
The Wild Case (Full) (Мод, Unlocked)
Version: 1.5.0
ZombieCraft - Last Night
ZombieCraft - Last Night
Version: 1.0
GTA: Ghostly Tales Alive Scary
GTA: Ghostly Tales Alive Scary
Version: 7.20
Deus Myth (Мод, Без рекламы)
Deus Myth (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0.0
Побег Копателя
Побег Копателя
Version: 1.1.0
Backrooms: Thalassophobia
Backrooms: Thalassophobia
Version: 1.0

Отзывы о Shin chan: Shiro & Coal Town (Мод меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив