Описание

Shin chan: Shiro & Coal Town — это сюжетное приключение с элементами лайф-симулятора, в котором ты отправляешься вместе с Шинноске в необычный город, где всё застыло во времени. Угольный город полон колоритных жителей, теплых встреч и маленьких повседневных открытий. Каждые пять минут — это исследование улиц, общение с жителями, помощь в делах и новое знакомство, которое раскрывает частичку местной истории.





В центре событий — встреча с загадочной девушкой и последующая череда событий, которые изменят жизнь Шина. Ты будешь участвовать в повседневных делах, ловить рыбу, помогать на рынке, наблюдать за жизнью города и постепенно узнавать его скрытые тайны. Shin chan: Shiro & Coal Town — это добрый, неспешный опыт, где сюжет подается через эмоции, атмосферу и искренние человеческие моменты. Начни новое лето вместе с Шинноске.