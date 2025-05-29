RE‑BOT Multiplayer Escape Game 1.0.3
Прокрадывайся, хватай добычу и уноси болты до того, как поднимут тревогу
RE‑BOT Multiplayer Escape Game — это кооперативная экшен-игра на побег, где до шести игроков управляют роботами в закрытой зоне REPO. Каждые пять минут ты сканируешь территорию, отвлекаешь охрану, лутаешь хранилища и координируешься с другими. Один шум — и сработает тревога. Если не успеешь добраться до выхода, тебя распилят на запчасти. Игра про тайминг, взаимодействие и холодные нервы.
Поддерживается мультиплеер, голосовой чат, кастомизация роботов и разные карты с ловушками и патрулями. Чем больше забегаешь — тем сложнее маршруты и опаснее враги. Есть внутриигровой прогресс: новые гаджеты, скины, прокачка способностей. Играет быстро, весело и особенно хорошо в компании. Если хочешь что-то между стелсом и кооперативным хаосом — RE‑BOT точно стоит попробовать.
Полная версия
Скачать RE‑BOT Multiplayer Escape Game v1.0.3 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.