Описание

RE‑BOT Multiplayer Escape Game — это кооперативная экшен-игра на побег, где до шести игроков управляют роботами в закрытой зоне REPO. Каждые пять минут ты сканируешь территорию, отвлекаешь охрану, лутаешь хранилища и координируешься с другими. Один шум — и сработает тревога. Если не успеешь добраться до выхода, тебя распилят на запчасти. Игра про тайминг, взаимодействие и холодные нервы.





Поддерживается мультиплеер, голосовой чат, кастомизация роботов и разные карты с ловушками и патрулями. Чем больше забегаешь — тем сложнее маршруты и опаснее враги. Есть внутриигровой прогресс: новые гаджеты, скины, прокачка способностей. Играет быстро, весело и особенно хорошо в компании. Если хочешь что-то между стелсом и кооперативным хаосом — RE‑BOT точно стоит попробовать.