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RE‑BOT Multiplayer Escape Game

RE‑BOT Multiplayer Escape Game 1.0.3

Прокрадывайся, хватай добычу и уноси болты до того, как поднимут тревогу
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Версия:
1.0.3
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
EchoCore Games
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 15:17
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 261 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

RE‑BOT Multiplayer Escape Game — это кооперативная экшен-игра на побег, где до шести игроков управляют роботами в закрытой зоне REPO. Каждые пять минут ты сканируешь территорию, отвлекаешь охрану, лутаешь хранилища и координируешься с другими. Один шум — и сработает тревога. Если не успеешь добраться до выхода, тебя распилят на запчасти. Игра про тайминг, взаимодействие и холодные нервы.


Поддерживается мультиплеер, голосовой чат, кастомизация роботов и разные карты с ловушками и патрулями. Чем больше забегаешь — тем сложнее маршруты и опаснее враги. Есть внутриигровой прогресс: новые гаджеты, скины, прокачка способностей. Играет быстро, весело и особенно хорошо в компании. Если хочешь что-то между стелсом и кооперативным хаосом — RE‑BOT точно стоит попробовать.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: оригинал

Скачать RE‑BOT Multiplayer Escape Game v1.0.3 MOD APK

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Скачать RE‑BOT Multiplayer Escape Game 261 Мб Ссылка 2 261 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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