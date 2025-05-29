Описание

Ты просыпаешься дома и запускаешь игру на смартфоне. Всё выглядит безобидно — пока не оказываешься внутри. Me Inside — это хоррор-квест с видом от первого лица и атмосферой паранойи. Каждые пять минут ты бродишь по мрачным локациям, решаешь головоломки, читаешь зловещие сообщения и слышишь шаги за спиной. Где заканчивается игра и начинается реальность?





Уровни становятся всё запутаннее, а подсказки — всё страшнее. В Me Inside есть режим выживания с ограниченным временем, механики слежки и записи, а также мета-слой: игра «ломает четвёртую стену» и пытается заговорить с тобой. Постепенно открываются новые сцены и концовки — от тебя зависит, какой правды ты достигнешь. Без интернета играть можно, но атмосфера особенно давит в наушниках. Попробуй — но помни: выйти сложнее, чем войти.