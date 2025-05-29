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Me Inside: Horror Adventure (Мод, Без рекламы)

Me Inside: Horror Adventure (Мод, Без рекламы) 1.0.12

Открой игру на телефоне — и окажись в ловушке, из которой не так просто выйти
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Версия:
1.0.12
Требования:
Android 9
Разработчик:
VJ Games Studio
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 14:08
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 246 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Ты просыпаешься дома и запускаешь игру на смартфоне. Всё выглядит безобидно — пока не оказываешься внутри. Me Inside — это хоррор-квест с видом от первого лица и атмосферой паранойи. Каждые пять минут ты бродишь по мрачным локациям, решаешь головоломки, читаешь зловещие сообщения и слышишь шаги за спиной. Где заканчивается игра и начинается реальность?


Уровни становятся всё запутаннее, а подсказки — всё страшнее. В Me Inside есть режим выживания с ограниченным временем, механики слежки и записи, а также мета-слой: игра «ломает четвёртую стену» и пытается заговорить с тобой. Постепенно открываются новые сцены и концовки — от тебя зависит, какой правды ты достигнешь. Без интернета играть можно, но атмосфера особенно давит в наушниках. Попробуй — но помни: выйти сложнее, чем войти.


Информация о модах

Взлом скорости, без рекламы.

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Хорроры
Хорроры
 Теги темы: Без рекламы

Скачать Me Inside: Horror Adventure (Мод, Без рекламы) v1.0.12 MOD APK

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Скачать Me Inside: Horror Adventure (Мод, Без рекламы) 246 Мб Ссылка 2 246 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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