Snow Survivor (Мод меню) v0.1
Исследуй, выживай и охоться за сокровищами в ледяных пустошах
Snow Survivor бросает тебя в глухой заснеженный остров, где нет ни карт, ни союзников — только ты, морозный ветер и враждебные существа, охраняющие тайны этой земли. В роли искателя приключений ты исследуешь незнакомые территории, добываешь ресурсы и строишь свой лагерь прямо посреди вьюги. У тебя есть оружие, немного воли и большой риск замёрзнуть насмерть. Каждая новая карта — это битва за выживание, но и шанс найти древние сокровища, которые стоят любых усилий.
Развивай базу, устанавливай конвертеры пуль, открывай новые зоны, улучшай персонажа и находи полезные ресурсы, которые помогут тебе выжить. Монстры здесь не просто мешают — они чувствуют тебя, окружают, атакуют. Каждое решение имеет значение: когда уклониться, когда атаковать, что строить дальше. Snow Survivor — это смесь экшена, выживания и охоты за тайнами, завернутая в снег и лед. Хватит сидеть в тепле — выходи в бурю и докажи, что можешь выжить там, где другие исчезли.
- Меню модов
- Добавить монету
- Добавить опыт
- Добавить древесину
- Добавить камень
- Добавить все ресурсы
- Шкала времени
- Добавить рубины
- Добавить маркеры
Скачать Snow Survivor (Мод меню) v0.1 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.