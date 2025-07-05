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Snow Survivor (Мод меню)

Snow Survivor (Мод меню) v0.1

Исследуй, выживай и охоться за сокровищами в ледяных пустошах

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Версия:
0.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Ciagram CO., LTD.
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 00:43
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 58 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Snow Survivor бросает тебя в глухой заснеженный остров, где нет ни карт, ни союзников — только ты, морозный ветер и враждебные существа, охраняющие тайны этой земли. В роли искателя приключений ты исследуешь незнакомые территории, добываешь ресурсы и строишь свой лагерь прямо посреди вьюги. У тебя есть оружие, немного воли и большой риск замёрзнуть насмерть. Каждая новая карта — это битва за выживание, но и шанс найти древние сокровища, которые стоят любых усилий.


Развивай базу, устанавливай конвертеры пуль, открывай новые зоны, улучшай персонажа и находи полезные ресурсы, которые помогут тебе выжить. Монстры здесь не просто мешают — они чувствуют тебя, окружают, атакуют. Каждое решение имеет значение: когда уклониться, когда атаковать, что строить дальше. Snow Survivor — это смесь экшена, выживания и охоты за тайнами, завернутая в снег и лед. Хватит сидеть в тепле — выходи в бурю и докажи, что можешь выжить там, где другие исчезли.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Добавить монету
  • Добавить опыт
  • Добавить древесину
  • Добавить камень
  • Добавить все ресурсы
  • Шкала времени
  • Добавить рубины
  • Добавить маркеры
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 Теги темы: Мод меню

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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