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Backrooms Descent: Horror Game (Мод, Много денег)

Backrooms Descent: Horror Game (Мод, Много денег) v1.6

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Версия:
1.6
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Sushi Studios
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 19:33
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 216 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 082
Описание

Backrooms Descent: Horror Game - это захватывающее хоррор-приключение, которое поразит вас своими качествами и особенностями. В этой игре вы окажетесь в лабиринте, который наполнен опасностями, и ваша задача - выжить, прятаться и избегать встреч с ужасными врагами.


Игра следует популярной тенденции хоррор-жанра последних времен, где игрокам предстоит исследовать сложные лабиринты и местности, сражаться за свою жизнь и пытаться найти выход из этой кошмарной реальности. Вам придется быть настороже и использовать все доступные средства, чтобы избегать столкновений с врагами, которые дадут вам лишь один шанс на спасение. Красивая графика поможет погрузиться в мрачную и атмосферную атмосферу игры. Вам предстоит исследовать окружающий мир, находить полезные предметы и использовать их в борьбе за выживание. Саспенс и напряжение будут с вами на каждом шагу, создавая незабываемый игровой опыт.


Удобное управление поможет вам максимально эффективно передвигаться по лабиринту, а масса моментов, вызывающих испуг, добавят адреналина и заставят вас оставаться настороже. Если вы поклонник захватывающих хоррор-приключений, то "Backrooms Descent: Horror Game" станет отличным выбором для вас, позволяя окунуться в мир напряжения и ужаса.


Информация о модах

Много денег

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Игра входит в подборки:
Хорроры
Хорроры
 Теги темы: Много денег, Хоррор

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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