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Garten of Banban 4 (Полная версия)

Garten of Banban 4 (Полная версия) 1.0.8

214
17
Скачать (595 Мб)
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Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Euphoric Brothers Games
Версия:
1.0.8
Категория:
Приключения / Платные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 595 Мб
id приложения:
com.euphoricbrothersgames.gartenofbanbanIV
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
214
Комментарии:
1
Просмотров:
13 474

Garten of Banban 4 звучит как захватывающее продолжение популярной серии приключений с элементами хоррора. В этой новой части игроки снова отправятся в подземелье, скрытое под детским садом, чтобы продолжить свое исследование. Но на этот раз подземелье обещает быть еще более загадочным и таинственным, готовым раскрыть новые секреты и ужасы.


В игре игроки будут погружаться все глубже в мир подземелья, сталкиваясь с различными персонажами и событиями. Новые персонажи, как дружелюбные, так и нейтральные, добавят интересные взаимодействия и динамику в игровой процесс. Шокирующие открытия будут держать игроков на предельном внимании, поддерживая атмосферу напряжения и загадочности.


Графика и дизайн игры, а также подача ужасов, вероятно, будут создавать атмосферу настоящего хоррора и напряжения, что делает игровой опыт более погруженным и захватывающим. В целом, "Garten of Banban 4" обещает быть захватывающим и страшным продолжением серии, которое удовлетворит фанатов приключений и хоррора, а также принесет новые уровни интриги и волнения.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать Garten of Banban 4 (Полная версия) 1.0.8 взлом

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Скачать Garten of Banban 4 (Полная версия) 595 Мб Ссылка 2 595 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Garten of Banban 4 (Полная версия)


Комментарии (1)
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Чунндра
Чунндра 17 августа 2023 11:17
Игра вся из багов, фиксите
+4
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