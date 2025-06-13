Описание

Infinity Nikki — приключенческий open-world на Unreal Engine 5, где ты вместе с Момо шаг за шагом раскрываешь тайны Миреленда. Каждые пять минут ты меняешь стиль: надеваешь платье-парашют, перепрыгиваешь каньон, снимаешь шляпу-фонарь, чтобы подсветить руины и охотиться за редкими пуговицами, спрятанными в траве. Собирай выкройки, шей новые образы и отыскивай звёздные колокольчики — за ними тянется нить истории, после которой хочется заглянуть за следующий холм.





Гардероб растёт вместе с тобой: уже сегодня доступно более 120 костюмов, каждый даёт своё умение — от полёта до смены погоды. Включай магические костюмы в динамичных боях с боссами, собирай материалы и повышай ранг наряда в ателье. Кроссплатформенный ко-оп на 4 игроков позволяет делить селфи-режим, мировые эвенты и сезонные турниры с ПК, PlayStation и мобильных без потерь прогресса. Море звёзд зовёт — примеряй и исследуй!