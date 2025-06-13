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Infinity Nikki (Мод, без рекламы)

Infinity Nikki (Мод, без рекламы) 1.5.1

Гардероб чудес и звездных дорог: исследуй великий Миреленд без границ!
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Версия:
1.5.1
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
InFold Pte. Ltd.
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 17:49
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 776 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Infinity Nikki — приключенческий open-world на Unreal Engine 5, где ты вместе с Момо шаг за шагом раскрываешь тайны Миреленда. Каждые пять минут ты меняешь стиль: надеваешь платье-парашют, перепрыгиваешь каньон, снимаешь шляпу-фонарь, чтобы подсветить руины и охотиться за редкими пуговицами, спрятанными в траве. Собирай выкройки, шей новые образы и отыскивай звёздные колокольчики — за ними тянется нить истории, после которой хочется заглянуть за следующий холм.


Гардероб растёт вместе с тобой: уже сегодня доступно более 120 костюмов, каждый даёт своё умение — от полёта до смены погоды. Включай магические костюмы в динамичных боях с боссами, собирай материалы и повышай ранг наряда в ателье. Кроссплатформенный ко-оп на 4 игроков позволяет делить селфи-режим, мировые эвенты и сезонные турниры с ПК, PlayStation и мобильных без потерь прогресса. Море звёзд зовёт — примеряй и исследуй!


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Infinity Nikki (Мод, без рекламы) v1.5.1 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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