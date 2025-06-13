Infinity Nikki (Мод, без рекламы) 1.5.1
Гардероб чудес и звездных дорог: исследуй великий Миреленд без границ!
Infinity Nikki — приключенческий open-world на Unreal Engine 5, где ты вместе с Момо шаг за шагом раскрываешь тайны Миреленда. Каждые пять минут ты меняешь стиль: надеваешь платье-парашют, перепрыгиваешь каньон, снимаешь шляпу-фонарь, чтобы подсветить руины и охотиться за редкими пуговицами, спрятанными в траве. Собирай выкройки, шей новые образы и отыскивай звёздные колокольчики — за ними тянется нить истории, после которой хочется заглянуть за следующий холм.
Гардероб растёт вместе с тобой: уже сегодня доступно более 120 костюмов, каждый даёт своё умение — от полёта до смены погоды. Включай магические костюмы в динамичных боях с боссами, собирай материалы и повышай ранг наряда в ателье. Кроссплатформенный ко-оп на 4 игроков позволяет делить селфи-режим, мировые эвенты и сезонные турниры с ПК, PlayStation и мобильных без потерь прогресса. Море звёзд зовёт — примеряй и исследуй!
Без рекламы
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.