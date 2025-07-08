Описание

Ao Oni — мобильный хоррор-головоломка, в которой ты оказываешься в гулком особняке на окраине города. Трещины в стенах шепчут старые легенды о синем монстре, а коридоры каждый раз перестраиваются, едва ты моргнёшь. Пятиминутная петля проста: обшарь комнату, найди подсказку, услышь тяжёлые шаги и метнись в тень до того, как свет погаснет. Удастся ли удержать нервы, когда дверь хлопнет за спиной и шаги сменятся зловещим скрипом?





Преимущество порта в Game Vault — процедурно генерируемые комнаты, где каждая попытка дарит новый маршрут к выходу, и отсутствие рекламы, так что страх не прерывается баннерами. Собирай ключи, лампы и записки, чтобы раскрыть «Синюю трагедию» и открыть все концовки; за успехи система подпитывает опыт, которым ты разблокируешь арт-галерею и режим испытаний. Четвёрка друзей в оригинальном сюжете тоже ждёт твоих решений: от выбора реплик зависит, доживут ли они до рассвета. Готов ли ты шагнуть в темноту и доказать, что из лабиринта есть выход?