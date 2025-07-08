Crunchyroll: Aooni v0.0.0
Исследуй меняющийся особняк и узнай истоки синей трагедии Crunchyroll Vault
Ao Oni — мобильный хоррор-головоломка, в которой ты оказываешься в гулком особняке на окраине города. Трещины в стенах шепчут старые легенды о синем монстре, а коридоры каждый раз перестраиваются, едва ты моргнёшь. Пятиминутная петля проста: обшарь комнату, найди подсказку, услышь тяжёлые шаги и метнись в тень до того, как свет погаснет. Удастся ли удержать нервы, когда дверь хлопнет за спиной и шаги сменятся зловещим скрипом?
Преимущество порта в Game Vault — процедурно генерируемые комнаты, где каждая попытка дарит новый маршрут к выходу, и отсутствие рекламы, так что страх не прерывается баннерами. Собирай ключи, лампы и записки, чтобы раскрыть «Синюю трагедию» и открыть все концовки; за успехи система подпитывает опыт, которым ты разблокируешь арт-галерею и режим испытаний. Четвёрка друзей в оригинальном сюжете тоже ждёт твоих решений: от выбора реплик зависит, доживут ли они до рассвета. Готов ли ты шагнуть в темноту и доказать, что из лабиринта есть выход?
Разблокированная игра
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Формат
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.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.