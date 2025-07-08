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Kindergarten 3

Kindergarten 3 v1

Добро пожаловать в школу, где смерть — это часть расписания

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Версия:
1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Touche Code
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 13:52
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 64 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Описание

Kindergarten 3 — это продолжение культовой серии с элементами квеста, чёрного юмора и хаоса, где каждое действие может привести к странным, смешным или откровенно жутким последствиям. Вы оказываетесь в новой школе — просторной, загадочной и наполненной персонажами, у которых явно есть свои тёмные секреты. Здесь учителя говорят шёпотом, хулиганы прячут что-то в шкафчиках, а за углом может поджидать вовсе не школьный психолог. Ваша задача — выжить, понять, что происходит, и не сойти с ума раньше времени.


Игра предлагает множество путей прохождения, вариативные квесты, нестандартные головоломки, интерактивные диалоги и море абсурдного контента, который делает каждый повтор уникальным. С каждым днём вы будете глубже погружаться в тайны школы, обнаруживая связи между учениками, учителями и… тем, что скрывается под полами. Kindergarten 3 — это школа, в которой нельзя просто отсидеться на задней парте. Придётся участвовать. И, возможно, кого-то "удалить" с урока.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Kindergarten 3 64 Мб Ссылка 2 64 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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