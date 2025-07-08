Kindergarten 3 — это продолжение культовой серии с элементами квеста, чёрного юмора и хаоса, где каждое действие может привести к странным, смешным или откровенно жутким последствиям. Вы оказываетесь в новой школе — просторной, загадочной и наполненной персонажами, у которых явно есть свои тёмные секреты. Здесь учителя говорят шёпотом, хулиганы прячут что-то в шкафчиках, а за углом может поджидать вовсе не школьный психолог. Ваша задача — выжить, понять, что происходит, и не сойти с ума раньше времени.
Игра предлагает множество путей прохождения, вариативные квесты, нестандартные головоломки, интерактивные диалоги и море абсурдного контента, который делает каждый повтор уникальным. С каждым днём вы будете глубже погружаться в тайны школы, обнаруживая связи между учениками, учителями и… тем, что скрывается под полами. Kindergarten 3 — это школа, в которой нельзя просто отсидеться на задней парте. Придётся участвовать. И, возможно, кого-то "удалить" с урока.
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