Lost and Hound v1.5
Стань детективом на четырёх лапах и спаси тех кто не может позвать на помощь
Lost and Hound — это необычное приключение, где ты играешь за Бисквита — пса-детектива с суперчутким слухом и нюхом. Вместо привычного героя ты — хвостатый спасатель, которому предстоит искать потерявшихся людей, расследовать происшествия и даже ловить преступников. Твоя главная сила — обострённые чувства: звуки, запахи и едва уловимые следы становятся ключом к раскрытию каждой новой истории. Сюжет разворачивается через миссии, каждая из которых требует внимательности, эмпатии и немного инстинкта.
Игра сочетает элементы головоломки и стелса, где ты тихо сканируешь локации и находишь то, что другим недоступно — с помощью обоняния и слуха. Уровни разнообразны: от городских улиц до лесов и опасных ситуаций. Здесь важно не только найти улики, но и принять правильное решение: кого спасти первым, куда повернуть, как подать сигнал. Lost and Hound — это больше, чем игра. Это история о доверии, интуиции и настоящем героизме. Готов взять на себя эту миссию?
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