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Lost and Hound

Lost and Hound v1.5

Стань детективом на четырёх лапах и спаси тех кто не может позвать на помощь

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Версия:
1.5
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Daisy Ale Studios
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 14:05
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Описание

Lost and Hound — это необычное приключение, где ты играешь за Бисквита — пса-детектива с суперчутким слухом и нюхом. Вместо привычного героя ты — хвостатый спасатель, которому предстоит искать потерявшихся людей, расследовать происшествия и даже ловить преступников. Твоя главная сила — обострённые чувства: звуки, запахи и едва уловимые следы становятся ключом к раскрытию каждой новой истории. Сюжет разворачивается через миссии, каждая из которых требует внимательности, эмпатии и немного инстинкта.


Игра сочетает элементы головоломки и стелса, где ты тихо сканируешь локации и находишь то, что другим недоступно — с помощью обоняния и слуха. Уровни разнообразны: от городских улиц до лесов и опасных ситуаций. Здесь важно не только найти улики, но и принять правильное решение: кого спасти первым, куда повернуть, как подать сигнал. Lost and Hound — это больше, чем игра. Это история о доверии, интуиции и настоящем героизме. Готов взять на себя эту миссию?


Информация о модах

Полная версия

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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