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Hero Deck-Card Idle CCG (мод меню)

Hero Deck-Card Idle CCG (мод меню) v1.8.2

Собери колоду героев и одержи победу: стратегия, автобитвы и коллекционные карты в одном

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Версия:
1.8.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
DNK Studio
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Вчера, 22:12
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 64 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8
Описание

Hero Deck - Card Idle CCG — это коллекционная карточная игра, в которой каждая битва — результат продуманной стратегии и удачного выбора героев. Собирайте карты, улучшайте героев, открывайте уникальные способности и формируйте непобедимую колоду. Вам предстоит проходить кампанию, участвовать в событиях и сражаться с другими игроками, используя тактическое мышление и знание особенностей своих карт.


Система автобитв позволяет наслаждаться прогрессом даже в фоновом режиме — герои продолжают сражаться и зарабатывать ресурсы, пока вы занимаетесь другими делами. Благодаря удобному управлению и множеству возможностей для роста, Hero Deck - Card Idle CCG подойдёт и новичкам, и опытным фанатам жанра. Побеждай, улучшай, доминируй — и стань легендой арены.


Информация о модах
  • Мод Меню
  • Множитель урона
  • Режим Бога
  • Неограниченные драгоценные камни
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Hero Deck-Card Idle CCG (мод меню) 64 Мб Ссылка 2 64 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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