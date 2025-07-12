Описание

Hero Deck - Card Idle CCG — это коллекционная карточная игра, в которой каждая битва — результат продуманной стратегии и удачного выбора героев. Собирайте карты, улучшайте героев, открывайте уникальные способности и формируйте непобедимую колоду. Вам предстоит проходить кампанию, участвовать в событиях и сражаться с другими игроками, используя тактическое мышление и знание особенностей своих карт.





Система автобитв позволяет наслаждаться прогрессом даже в фоновом режиме — герои продолжают сражаться и зарабатывать ресурсы, пока вы занимаетесь другими делами. Благодаря удобному управлению и множеству возможностей для роста, Hero Deck - Card Idle CCG подойдёт и новичкам, и опытным фанатам жанра. Побеждай, улучшай, доминируй — и стань легендой арены.