Hero Deck-Card Idle CCG (мод меню) v1.8.2
Собери колоду героев и одержи победу: стратегия, автобитвы и коллекционные карты в одном
Hero Deck - Card Idle CCG — это коллекционная карточная игра, в которой каждая битва — результат продуманной стратегии и удачного выбора героев. Собирайте карты, улучшайте героев, открывайте уникальные способности и формируйте непобедимую колоду. Вам предстоит проходить кампанию, участвовать в событиях и сражаться с другими игроками, используя тактическое мышление и знание особенностей своих карт.
Система автобитв позволяет наслаждаться прогрессом даже в фоновом режиме — герои продолжают сражаться и зарабатывать ресурсы, пока вы занимаетесь другими делами. Благодаря удобному управлению и множеству возможностей для роста, Hero Deck - Card Idle CCG подойдёт и новичкам, и опытным фанатам жанра. Побеждай, улучшай, доминируй — и стань легендой арены.
- Мод Меню
- Множитель урона
- Режим Бога
- Неограниченные драгоценные камни
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.