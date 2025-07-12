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Thunderhead Gohst Town

Thunderhead Gohst Town v1

Когда мёртвые не уходят: хоррор о городке, где каждое шорох вызывает дрожь

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Версия:
1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Touche Code
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 17:13
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 80 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Описание

Thunderhead — это захватывающая хоррор-мистика, действие которой разворачивается в провинциальном городке, потревоженном появлением странного холма у кладбища. Всё начинается с едва заметных изменений: беспокойство среди местных, неполадки с техникой, редкие вспышки паники. Но совсем скоро на город обрушивается нечто необъяснимое и пугающее. Вы — один из немногих, кто готов докопаться до истины.


В роли случайного свидетеля игроки исследуют мрачные локации, ищут улики, решают головоломки и пытаются понять, что пробудилось под землёй. Thunderhead делает ставку на атмосферу, реалистичные детали и чувство тревоги, которое не отпускает до финала. Придётся быть внимательным — не каждый поворот приведёт к спасению.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Thunderhead Gohst Town 80 Мб Ссылка 2 80 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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