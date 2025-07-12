Thunderhead Gohst Town v1
Когда мёртвые не уходят: хоррор о городке, где каждое шорох вызывает дрожь
Thunderhead — это захватывающая хоррор-мистика, действие которой разворачивается в провинциальном городке, потревоженном появлением странного холма у кладбища. Всё начинается с едва заметных изменений: беспокойство среди местных, неполадки с техникой, редкие вспышки паники. Но совсем скоро на город обрушивается нечто необъяснимое и пугающее. Вы — один из немногих, кто готов докопаться до истины.
В роли случайного свидетеля игроки исследуют мрачные локации, ищут улики, решают головоломки и пытаются понять, что пробудилось под землёй. Thunderhead делает ставку на атмосферу, реалистичные детали и чувство тревоги, которое не отпускает до финала. Придётся быть внимательным — не каждый поворот приведёт к спасению.
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Установка
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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