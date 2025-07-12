Stories of Fear DEMO v0.0.1f0
Stories of Fear — психологический хоррор-антология о страхах, что прячутся в тишине
Stories of Fear — это атмосферная серия интерактивных хоррор-историй, в которых реальность пугает больше фантазий. Проект вдохновлён такими играми, как Fears to Fathom, и предлагает серию мрачных, но реалистичных сюжетов, построенных на ощущении одиночества, тревоги и опасности в самых, казалось бы, обыденных ситуациях. Вас ждут эпизоды с уникальными персонажами, событиями и опасностями, которые разворачиваются по мере прохождения. Всё происходит в формате «выживания без оружия» — когда на каждую ошибку даётся только один шанс.
В первом эпизоде вы играете за подростка, оставшегося одного в квартире. Родители уехали к родственникам, вечер обещает быть спокойным... пока не становится ясно, что вы не один в доме. Игроку предстоит исследовать квартиру, прятаться, избегать шума и попытаться найти путь к спасению, прежде чем станет слишком поздно. Минимализм управления и реалистичная подача делают страх осязаемым — будто это не игра, а личный кошмар. Впереди — новые серии. И новые страхи.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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