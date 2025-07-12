android-1.ru / Игры / Приключения / Stories of Fear DEMO
Stories of Fear DEMO

Stories of Fear DEMO v0.0.1f0

Stories of Fear — психологический хоррор-антология о страхах, что прячутся в тишине

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
0.0.1f0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
FanOfNature
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 17:11
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 140 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Stories of Fear — это атмосферная серия интерактивных хоррор-историй, в которых реальность пугает больше фантазий. Проект вдохновлён такими играми, как Fears to Fathom, и предлагает серию мрачных, но реалистичных сюжетов, построенных на ощущении одиночества, тревоги и опасности в самых, казалось бы, обыденных ситуациях. Вас ждут эпизоды с уникальными персонажами, событиями и опасностями, которые разворачиваются по мере прохождения. Всё происходит в формате «выживания без оружия» — когда на каждую ошибку даётся только один шанс.


В первом эпизоде вы играете за подростка, оставшегося одного в квартире. Родители уехали к родственникам, вечер обещает быть спокойным... пока не становится ясно, что вы не один в доме. Игроку предстоит исследовать квартиру, прятаться, избегать шума и попытаться найти путь к спасению, прежде чем станет слишком поздно. Минимализм управления и реалистичная подача делают страх осязаемым — будто это не игра, а личный кошмар. Впереди — новые серии. И новые страхи.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью
 Теги темы: оригинал

Скачать Stories of Fear DEMO v0.0.1f0 MOD APK

Подписаться на обновления
Оповестим первым — мгновенные уведомления в Telegram без спама.
Эта игра отмечена как оригинальная версия
Скачать из Google Play
Скачать Stories of Fear DEMO 140 Мб Ссылка 2 140 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Дорога домой: Побег от Гренни
Дорога домой: Побег от Гренни
Version: 0.2
Digital Partner: Digimon (Мод, Бесплатные покупки)
Digital Partner: Digimon (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 1.1.5g
Комнаты Денди (Мод, Без рекламы)
Комнаты Денди (Мод, Без рекламы)
Version: 0.0.92
Backrooms Nightmare Escape
Backrooms Nightmare Escape
Version: 1.0
Crunchyroll: Aooni
Crunchyroll: Aooni
Version: 0.0.0
Kindergarten 3
Kindergarten 3
Version: 1
ИЗБА: Хоррор Симулятор Фермы (Мод, Без рекламы)
ИЗБА: Хоррор Симулятор Фермы (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0
Mini Brawl Go! (Мод Меню)
Mini Brawl Go! (Мод Меню)
Version: 1.0.6

Отзывы о Stories of Fear DEMO


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив