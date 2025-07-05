Mini Brawl Go! (Мод Меню) v1.0.6
Построй форпост, собери команду и прими бой с ордами чудовищ прямо сейчас
Mini Brawl Go! — яркий action-survival, где ты руководишь отрядом героев на дальних рубежах королевства. Каждые пять минут ты метнёшь топор в волка, перетащишь брёвна к стенам, воткнёшь флаг и отбежишь, чтобы увидеть, как башня выпускает первый залп по чудищам. Между боями собираешь травы, поднимаешь палатки, раздаёшь роли соратникам. Выживи ночь — и рассвет наградит редкими ресурсами. Сможешь ли превратить глухую окраину в бастион, пока тьма не накрыла всё?
Главные козыри — строительство базы с модульными стенами и башнями и кооперативные сражения, где до четырёх игроков объединяют ульты, чтобы одолеть босса-тролля. За победы ты получаешь чертежи зданий, открываешь классы лучника и инженера, усиливаешь броню рунами. Умные монстры налетают волнами: одна ошибка — и деревня пылает, но каждый провал оставляет ресурсы в хранилище, так что следующий раунд проходит быстрее. Собери легендарную команду и защити земли эльфов!
Меню, Режим Бога
Скачать Mini Brawl Go! (Мод Меню) v1.0.6 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
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.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.