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Mini Brawl Go! (Мод Меню)

Mini Brawl Go! (Мод Меню) v1.0.6

Построй форпост, собери команду и прими бой с ордами чудовищ прямо сейчас

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Версия:
1.0.6
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
LovinJoy Games
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 12:10
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 146 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Описание

Mini Brawl Go! — яркий action-survival, где ты руководишь отрядом героев на дальних рубежах королевства. Каждые пять минут ты метнёшь топор в волка, перетащишь брёвна к стенам, воткнёшь флаг и отбежишь, чтобы увидеть, как башня выпускает первый залп по чудищам. Между боями собираешь травы, поднимаешь палатки, раздаёшь роли соратникам. Выживи ночь — и рассвет наградит редкими ресурсами. Сможешь ли превратить глухую окраину в бастион, пока тьма не накрыла всё?


Главные козыри — строительство базы с модульными стенами и башнями и кооперативные сражения, где до четырёх игроков объединяют ульты, чтобы одолеть босса-тролля. За победы ты получаешь чертежи зданий, открываешь классы лучника и инженера, усиливаешь броню рунами. Умные монстры налетают волнами: одна ошибка — и деревня пылает, но каждый провал оставляет ресурсы в хранилище, так что следующий раунд проходит быстрее. Собери легендарную команду и защити земли эльфов!


Информация о модах

Меню, Режим Бога

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 Теги темы: Мод меню

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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