Описание

Mini Brawl Go! — яркий action-survival, где ты руководишь отрядом героев на дальних рубежах королевства. Каждые пять минут ты метнёшь топор в волка, перетащишь брёвна к стенам, воткнёшь флаг и отбежишь, чтобы увидеть, как башня выпускает первый залп по чудищам. Между боями собираешь травы, поднимаешь палатки, раздаёшь роли соратникам. Выживи ночь — и рассвет наградит редкими ресурсами. Сможешь ли превратить глухую окраину в бастион, пока тьма не накрыла всё?





Главные козыри — строительство базы с модульными стенами и башнями и кооперативные сражения, где до четырёх игроков объединяют ульты, чтобы одолеть босса-тролля. За победы ты получаешь чертежи зданий, открываешь классы лучника и инженера, усиливаешь броню рунами. Умные монстры налетают волнами: одна ошибка — и деревня пылает, но каждый провал оставляет ресурсы в хранилище, так что следующий раунд проходит быстрее. Собери легендарную команду и защити земли эльфов!