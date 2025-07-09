Digital Partner: Digimon (Мод, Бесплатные покупки) v1.1.5g
Собери сотни монстров и введи их в бой за цифровое превосходство сегодня
Digital Partner: Digimon бросает тебя в яркое сетевое измерение, где дрессировщики охотятся за кодированными существами среди пульсирующих серверов. Это мобильная RPG-подготовка: за пять минут ты находишь нового питомца, прокачиваешь статы на тренажёре и отправляешь его на арену, чтобы сверить удары с чужой программой. Каждый бой похож на шахматную партию в ускоренной перемотке — одно неверное движение, и враг перехватывает инициативу.
Главная радость — коллекция из 700+ дигимонов с уникальными моделями, пассивами и цепочками роста: собери стаю детёнышей, заставь их сражаться и наблюдай за эволюцией в бою, которая мгновенно меняет класс и спецприём. Квесты дарят чипы синхронизации, рейды бросают под ноги легендарный лут, а глобальный рейтинг соблазняет подтолкнуть любимца ещё на уровень. Испытай связку, обменяй дубликаты на редкость и докажи, что твой выбор доминирует на цифровом поле.
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Скачать Digital Partner: Digimon (Мод, Бесплатные покупки) v1.1.5g MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.