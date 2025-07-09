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Digital Partner: Digimon (Мод, Бесплатные покупки)

Digital Partner: Digimon (Мод, Бесплатные покупки) v1.1.5g

Собери сотни монстров и введи их в бой за цифровое превосходство сегодня

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Версия:
1.1.5g
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 16:12
Требуется места:
≈ 556 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Описание

Digital Partner: Digimon бросает тебя в яркое сетевое измерение, где дрессировщики охотятся за кодированными существами среди пульсирующих серверов. Это мобильная RPG-подготовка: за пять минут ты находишь нового питомца, прокачиваешь статы на тренажёре и отправляешь его на арену, чтобы сверить удары с чужой программой. Каждый бой похож на шахматную партию в ускоренной перемотке — одно неверное движение, и враг перехватывает инициативу.


Главная радость — коллекция из 700+ дигимонов с уникальными моделями, пассивами и цепочками роста: собери стаю детёнышей, заставь их сражаться и наблюдай за эволюцией в бою, которая мгновенно меняет класс и спецприём. Квесты дарят чипы синхронизации, рейды бросают под ноги легендарный лут, а глобальный рейтинг соблазняет подтолкнуть любимца ещё на уровень. Испытай связку, обменяй дубликаты на редкость и докажи, что твой выбор доминирует на цифровом поле.


Информация о модах

Бесплатный магазин

Неограниченная выносливость

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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Digital Partner: Digimon (Мод, Бесплатные покупки) v1.1.5g MOD APK

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Скачать Digital Partner: Digimon (Мод, Бесплатные покупки) 556 Мб Ссылка 2 556 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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