Описание

Digital Partner: Digimon бросает тебя в яркое сетевое измерение, где дрессировщики охотятся за кодированными существами среди пульсирующих серверов. Это мобильная RPG-подготовка: за пять минут ты находишь нового питомца, прокачиваешь статы на тренажёре и отправляешь его на арену, чтобы сверить удары с чужой программой. Каждый бой похож на шахматную партию в ускоренной перемотке — одно неверное движение, и враг перехватывает инициативу.





Главная радость — коллекция из 700+ дигимонов с уникальными моделями, пассивами и цепочками роста: собери стаю детёнышей, заставь их сражаться и наблюдай за эволюцией в бою, которая мгновенно меняет класс и спецприём. Квесты дарят чипы синхронизации, рейды бросают под ноги легендарный лут, а глобальный рейтинг соблазняет подтолкнуть любимца ещё на уровень. Испытай связку, обменяй дубликаты на редкость и докажи, что твой выбор доминирует на цифровом поле.