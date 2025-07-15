Danger in Pompeii (Мод, Много денег) v1.3.0
Один день до катастрофы — успей спасти и понять жителей Помпей
Danger in Pompeii — это приключенческая игра с историческим сюжетом, где ты оказываешься в самом сердце древнеримского города накануне катастрофы. Вместе с Флавией или Флавием ты проживёшь насыщенный день до извержения Везувия, помогая жителям, разгадывая тайны и наблюдая, как быт превращается в трагедию. Здесь каждое задание — это часть мозаики, которая раскрывает не только судьбу города, но и дух той эпохи.
Игра сочетает исследования, диалоги и сюжетные развилки, где твой выбор влияет на судьбы персонажей. Ты ходишь по улицам античного города, слышишь голоса его жителей, ощущаешь пульс повседневной жизни — и всё это на фоне нависающей угрозы. Danger in Pompeii не просто развлекает — оно делает историю осязаемой и личной. Здесь ты не просто свидетель, а участник. Сможешь ли ты изменить чью-то судьбу до того, как небо станет чёрным от пепла?
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