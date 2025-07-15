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Danger in Pompeii (Мод, Много денег)

Danger in Pompeii (Мод, Много денег) v1.3.0

Один день до катастрофы — успей спасти и понять жителей Помпей

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Версия:
1.3.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Le Rosey Developers
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 13:46
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 384 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Описание

Danger in Pompeii — это приключенческая игра с историческим сюжетом, где ты оказываешься в самом сердце древнеримского города накануне катастрофы. Вместе с Флавией или Флавием ты проживёшь насыщенный день до извержения Везувия, помогая жителям, разгадывая тайны и наблюдая, как быт превращается в трагедию. Здесь каждое задание — это часть мозаики, которая раскрывает не только судьбу города, но и дух той эпохи.


Игра сочетает исследования, диалоги и сюжетные развилки, где твой выбор влияет на судьбы персонажей. Ты ходишь по улицам античного города, слышишь голоса его жителей, ощущаешь пульс повседневной жизни — и всё это на фоне нависающей угрозы. Danger in Pompeii не просто развлекает — оно делает историю осязаемой и личной. Здесь ты не просто свидетель, а участник. Сможешь ли ты изменить чью-то судьбу до того, как небо станет чёрным от пепла?


Информация о модах

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 Теги темы: Много денег

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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