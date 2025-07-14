Спящий парень (Мод, Unlocked) v1.0.0
Пробудись из мира абсурдных снов где физика и юмор решают всё
Sleepin' Guy — это безумно весёлая приключенческая головоломка от первого лица, где ты играешь за добродушного гиганта, застрявшего в своих снах. Чтобы выбраться, тебе предстоит пройти 25 (а теперь уже 28!) уникальных уровней, каждый из которых основан на физических взаимодействиях и нелепых ситуациях. Ты будешь хватать и бросать предметы, активировать странные механизмы, кататься на транспорте, дразнить существ… и, да, даже использовать отрыжку как геймплейную механику. Всё ради того, чтобы герой проснулся.
Сюжетная кампания ведёт тебя по всё более сюрреалистичным локациям: от кухонь и станций до абсурдных лабораторий и залипательных миров. Каждый уровень — это физическая головоломка с уникальными механиками, где важно не только логика, но и чувство тайминга (и юмора). Дополняют картину коллекционные предметы, скрытые миссии и небольшие интерактивные истории внутри каждого сна. Sleepin' Guy — это тот случай, когда странность становится геймплейным достоинством. Проснись. Или не просыпайся — тут весело!
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