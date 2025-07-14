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Спящий парень (Мод, Unlocked)

Спящий парень (Мод, Unlocked) v1.0.0

Пробудись из мира абсурдных снов где физика и юмор решают всё

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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 10
Разработчик:
Chubby Pixel
Категория:
Приключения / На русском / Платные
Обновлено:
Вчера, 22:03
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3
Описание

Sleepin' Guy — это безумно весёлая приключенческая головоломка от первого лица, где ты играешь за добродушного гиганта, застрявшего в своих снах. Чтобы выбраться, тебе предстоит пройти 25 (а теперь уже 28!) уникальных уровней, каждый из которых основан на физических взаимодействиях и нелепых ситуациях. Ты будешь хватать и бросать предметы, активировать странные механизмы, кататься на транспорте, дразнить существ… и, да, даже использовать отрыжку как геймплейную механику. Всё ради того, чтобы герой проснулся.


Сюжетная кампания ведёт тебя по всё более сюрреалистичным локациям: от кухонь и станций до абсурдных лабораторий и залипательных миров. Каждый уровень — это физическая головоломка с уникальными механиками, где важно не только логика, но и чувство тайминга (и юмора). Дополняют картину коллекционные предметы, скрытые миссии и небольшие интерактивные истории внутри каждого сна. Sleepin' Guy — это тот случай, когда странность становится геймплейным достоинством. Проснись. Или не просыпайся — тут весело!


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

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Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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