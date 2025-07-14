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Fantasy Tile : Sliding Match

Fantasy Tile : Sliding Match v1.0.2

Восхитительное приключение в мире плиток где каждый свайп приносит радость

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Версия:
1.0.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
DC Office Manikganj
Категория:
Головоломки / На русском
Обновлено:
Сегодня, 15:36
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 168 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2
Описание

Fantasy Tile: Sliding Match — это красочная и расслабляющая головоломка, в которой ты ловко скользишь по плиткам, чтобы находить совпадения и запускать яркие анимации. Каждая плитка — это миниатюрное произведение искусства, от милой обуви до сочных фруктов, и тебе предстоит выстраивать их в идеальные линии, чтобы очистить поле. Просто свайпай, выравнивай, и смотри, как всё взрывается красками и наградами. Игра радует не только визуалом, но и лёгким, но цепляющим геймплеем, который быстро затягивает.


Уровни становятся всё интереснее: появляются новые цели, необычные задачи, усложнённые формы поля и хитрые комбинации. С каждым этапом ты прокачиваешь внимание, реакцию и стратегию, ведь чтобы пройти дальше, нужно не просто кликать — нужно думать. Комбо-ходы, бонусы, цепные реакции — всё это приносит не только очки, но и настоящее удовлетворение. Если ты любишь красивые головоломки, которые радуют глаз и ум — эта игра для тебя. Попробуй и расслабься в мире магии, плиток и взрывов счастья.


Информация о модах

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Скачать Fantasy Tile : Sliding Match v1.0.2 MOD APK

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Скачать Fantasy Tile : Sliding Match 168 Мб Ссылка 2 168 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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