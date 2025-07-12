Solitaire Sweet ：Pretty Jigsaw v1.0.0
Пасьянс с сюрпризом: раскладывай карты и собирай пазлы с милыми спутниками
Solitaire Sweet: Pretty Jigsaw — это не просто очередной пасьянс. Это стильная смесь “Паук” и “Свободной ячейки”, дополненная очаровательной визуальной частью и неожиданной механикой пазлов. Играй оффлайн или онлайн, раскладывай аккуратные стопки карт и встречай милых персонажей, которые появляются на экране в ходе игры. Каждый набор карт — это не только стратегическая головоломка, но и маленькое приключение с анимированными героями, яркими фонами и приятной музыкой.
Побеждай в классических партиях, чтобы получить фрагменты пазлов и начать собирать удивительные изображения. За завершённые картинки ты откроешь новых спутников — каждый со своим стилем, эмоциями и эффектами. Игра плавно растёт в сложности, а новые уровни дарят всё больше наград. Это отличный способ расслабиться, прокачать внимание и просто провести время в компании приятного визуала. Готов собрать всех? Тогда пора разложить первую партию!
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.