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Solitaire Sweet ：Pretty Jigsaw

Solitaire Sweet ：Pretty Jigsaw v1.0.0

Пасьянс с сюрпризом: раскладывай карты и собирай пазлы с милыми спутниками

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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
AsobiTogether
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Сегодня, 17:08
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 427 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Описание

Solitaire Sweet: Pretty Jigsaw — это не просто очередной пасьянс. Это стильная смесь “Паук” и “Свободной ячейки”, дополненная очаровательной визуальной частью и неожиданной механикой пазлов. Играй оффлайн или онлайн, раскладывай аккуратные стопки карт и встречай милых персонажей, которые появляются на экране в ходе игры. Каждый набор карт — это не только стратегическая головоломка, но и маленькое приключение с анимированными героями, яркими фонами и приятной музыкой.


Побеждай в классических партиях, чтобы получить фрагменты пазлов и начать собирать удивительные изображения. За завершённые картинки ты откроешь новых спутников — каждый со своим стилем, эмоциями и эффектами. Игра плавно растёт в сложности, а новые уровни дарят всё больше наград. Это отличный способ расслабиться, прокачать внимание и просто провести время в компании приятного визуала. Готов собрать всех? Тогда пора разложить первую партию!


Информация о модах

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Скачать Solitaire Sweet ：Pretty Jigsaw v1.0.0 MOD APK

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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