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Prickle

Prickle v1.1.22

Собери свою колючую семью и проведи её сквозь изгороди домой

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Версия:
1.1.22
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Sunbird Studio
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Сегодня, 13:32
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 160 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Описание

Prickle — это трогательная головоломка на сетке, где ты играешь за заботливого папу-ежа, возвращающего своих малышей домой. Каждый уровень — это мини-испытание, где ежата прилипают друг к другу и формируют фигуру, похожую на тетрис. Чем больше ежей — тем объёмнее и неуклюжее становится твоя "Колючка", и тем труднее протиснуться через узкие проходы. Тут уже нужна не скорость, а продуманное планирование — собери всех, но не застрянь!


В игре 48 уровней, разбитых на 4 ярких сезона, и каждый из них приносит новую механику или особенность. Весна нежна, зима коварна, а осень — головоломна. Ты не просто решаешь задачи — ты строишь форму, трансформируешь её, ищешь путь, как провести семью домой через запутанные изгороди. Prickle — это и ум, и тепло, и визуальное удовольствие. Идеально подойдёт тем, кто устал от суеты и хочет по-настоящему уютной и умной игры.


Информация о модах

Полная версия

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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