Описание

Prickle — это трогательная головоломка на сетке, где ты играешь за заботливого папу-ежа, возвращающего своих малышей домой. Каждый уровень — это мини-испытание, где ежата прилипают друг к другу и формируют фигуру, похожую на тетрис. Чем больше ежей — тем объёмнее и неуклюжее становится твоя "Колючка", и тем труднее протиснуться через узкие проходы. Тут уже нужна не скорость, а продуманное планирование — собери всех, но не застрянь!





В игре 48 уровней, разбитых на 4 ярких сезона, и каждый из них приносит новую механику или особенность. Весна нежна, зима коварна, а осень — головоломна. Ты не просто решаешь задачи — ты строишь форму, трансформируешь её, ищешь путь, как провести семью домой через запутанные изгороди. Prickle — это и ум, и тепло, и визуальное удовольствие. Идеально подойдёт тем, кто устал от суеты и хочет по-настоящему уютной и умной игры.