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Hidden Memories (Мод, Бесплатные покупки)

Hidden Memories (Мод, Бесплатные покупки) v1.0.88

Потерянная память, мрачный дом и тайны, от которых не скрыться

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Версия:
1.0.88
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Dark Dome
Категория:
Головоломки / На русском
Обновлено:
Сегодня, 19:03
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 208 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6
Описание

Hidden Memories — это новый сюрреалистичный квест от студии Dark Dome, известных своим особенным стилем и атмосферой. Здесь тебя ждёт не просто головоломка, а настоящее психологическое приключение. Ты просыпаешься в странном доме, не помня, кто ты и как сюда попал. Вокруг — пугающая тишина, запертые двери, шорохи в стенах. Пространство меняется, как в кошмаре, а каждая находка — это часть твоей личности, потерянной где-то между снами и реальностью. Чтобы выбраться, тебе придётся собрать свою память по кусочкам.


Лабиринт, в котором ты оказался, полон подсказок, абсурдных механизмов, скрытых комнат и тревожных деталей. Это не просто escape room — это путешествие вглубь себя. Hidden Memories ставит перед тобой нестандартные задачи, тонко подсказывает и хитро путает следы. Но помни: чем ближе ты к разгадке, тем страшнее может оказаться правда. Готов ли ты узнать, кем был на самом деле? Или предпочтёшь остаться в неведении? Пора выяснить — и выбраться, если сможешь.


Информация о модах
  • Бесплатные покупки
  • Без рекламы
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 Теги темы: Бесплатные покупки, Без рекламы

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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