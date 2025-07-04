Описание

Hidden Memories — это новый сюрреалистичный квест от студии Dark Dome, известных своим особенным стилем и атмосферой. Здесь тебя ждёт не просто головоломка, а настоящее психологическое приключение. Ты просыпаешься в странном доме, не помня, кто ты и как сюда попал. Вокруг — пугающая тишина, запертые двери, шорохи в стенах. Пространство меняется, как в кошмаре, а каждая находка — это часть твоей личности, потерянной где-то между снами и реальностью. Чтобы выбраться, тебе придётся собрать свою память по кусочкам.





Лабиринт, в котором ты оказался, полон подсказок, абсурдных механизмов, скрытых комнат и тревожных деталей. Это не просто escape room — это путешествие вглубь себя. Hidden Memories ставит перед тобой нестандартные задачи, тонко подсказывает и хитро путает следы. Но помни: чем ближе ты к разгадке, тем страшнее может оказаться правда. Готов ли ты узнать, кем был на самом деле? Или предпочтёшь остаться в неведении? Пора выяснить — и выбраться, если сможешь.