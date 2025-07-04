Hidden Memories (Мод, Бесплатные покупки) v1.0.88
Потерянная память, мрачный дом и тайны, от которых не скрыться
Hidden Memories — это новый сюрреалистичный квест от студии Dark Dome, известных своим особенным стилем и атмосферой. Здесь тебя ждёт не просто головоломка, а настоящее психологическое приключение. Ты просыпаешься в странном доме, не помня, кто ты и как сюда попал. Вокруг — пугающая тишина, запертые двери, шорохи в стенах. Пространство меняется, как в кошмаре, а каждая находка — это часть твоей личности, потерянной где-то между снами и реальностью. Чтобы выбраться, тебе придётся собрать свою память по кусочкам.
Лабиринт, в котором ты оказался, полон подсказок, абсурдных механизмов, скрытых комнат и тревожных деталей. Это не просто escape room — это путешествие вглубь себя. Hidden Memories ставит перед тобой нестандартные задачи, тонко подсказывает и хитро путает следы. Но помни: чем ближе ты к разгадке, тем страшнее может оказаться правда. Готов ли ты узнать, кем был на самом деле? Или предпочтёшь остаться в неведении? Пора выяснить — и выбраться, если сможешь.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.