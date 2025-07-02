Пазл Красивых Девочек v1.0.0
Соединяй плитки и собирай стильные образы, развивая память каждый день!
Пазл Красивых Девочек встречает тебя яркой сеткой 6×6, где каждая плитка хранит фрагмент стильного портрета. Твоя петля проста: в три касания меняешь квадраты местами, собираешь целое изображение и переходишь к следующему, пока таймер отмеряет 90 секунд. Чем быстрее справишься — тем выше награда и сложнее рисунок выпадет следом. Под финальный щелчок появится новый силуэт: догадаешься ли ты, какие очки наденет модель дальше?
Дальше раскрывается рост: включи три уровня сложности, чтобы увеличить поле до 8×8 и добавить блок-пазлы; заполняй альбом достижений, где 50 обложек фиксируют рекорды времени и идеальные сборки. Каждая успешная серия даёт монеты на новые фоны, а офлайн-режим позволяет тренировать мозг в метро. Ежедневные задания подкидывают коллажи с цитатами, сезонные подборки приносят свежие стили. Запускай, расслабься и проверь, насколько быстро ты сложишь всё!
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Скачать Пазл Красивых Девочек v1.0.0 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.