Описание

Пазл Красивых Девочек встречает тебя яркой сеткой 6×6, где каждая плитка хранит фрагмент стильного портрета. Твоя петля проста: в три касания меняешь квадраты местами, собираешь целое изображение и переходишь к следующему, пока таймер отмеряет 90 секунд. Чем быстрее справишься — тем выше награда и сложнее рисунок выпадет следом. Под финальный щелчок появится новый силуэт: догадаешься ли ты, какие очки наденет модель дальше?





Дальше раскрывается рост: включи три уровня сложности, чтобы увеличить поле до 8×8 и добавить блок-пазлы; заполняй альбом достижений, где 50 обложек фиксируют рекорды времени и идеальные сборки. Каждая успешная серия даёт монеты на новые фоны, а офлайн-режим позволяет тренировать мозг в метро. Ежедневные задания подкидывают коллажи с цитатами, сезонные подборки приносят свежие стили. Запускай, расслабься и проверь, насколько быстро ты сложишь всё!