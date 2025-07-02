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Пазл Красивых Девочек

Пазл Красивых Девочек v1.0.0

Соединяй плитки и собирай стильные образы, развивая память каждый день!

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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Bondan's Studio
Категория:
Головоломки / На русском
Обновлено:
Сегодня, 13:54
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 166 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2
Описание

Пазл Красивых Девочек встречает тебя яркой сеткой 6×6, где каждая плитка хранит фрагмент стильного портрета. Твоя петля проста: в три касания меняешь квадраты местами, собираешь целое изображение и переходишь к следующему, пока таймер отмеряет 90 секунд. Чем быстрее справишься — тем выше награда и сложнее рисунок выпадет следом. Под финальный щелчок появится новый силуэт: догадаешься ли ты, какие очки наденет модель дальше?


Дальше раскрывается рост: включи три уровня сложности, чтобы увеличить поле до 8×8 и добавить блок-пазлы; заполняй альбом достижений, где 50 обложек фиксируют рекорды времени и идеальные сборки. Каждая успешная серия даёт монеты на новые фоны, а офлайн-режим позволяет тренировать мозг в метро. Ежедневные задания подкидывают коллажи с цитатами, сезонные подборки приносят свежие стили. Запускай, расслабься и проверь, насколько быстро ты сложишь всё!


Информация о модах

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 Теги темы: оригинал

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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