Описание

Gear Fight! бросает тебя прямо в шумный цех: ты выставляешь шестерёнки на поле, соединяешь их в цепи и оживляешь мини-завод бойцов. Каждые пять минут — новый выбор: качнуть скорость вращения, добавить бронированного громилу или убрать лишнее колесо, чтобы экономить бюджет. Как только рычаг опускается, механизм грохочет, и твоя конструкция сходится с полчищем врагов. Кто покинет арену без зубцов?





Копи монеты между раундами, нанимай дальнобойные лучники, ставь танков-громил впереди и балансируй завод, чтобы держаться в бюджете. Каждый новый этап бросает случайные задачи: двойная волна летунов, ограничение на дальние атаки или босс, сметающий шестерни тараном. Редкие шестерёнки-артефакты меняют правила — ускоряют цепь или дают взрыв при контакте. Покажешь смекалку — откроешь новые схемы и режим хардкор. Запускай мотор и проверь, насколько далеко увезут тебя зубцы!