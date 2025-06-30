Gear Fight! (Мод, Много монет) v5.0.1
Построй завод шестерёнок, смешай войска и разнеси врагов волной мощной
Gear Fight! бросает тебя прямо в шумный цех: ты выставляешь шестерёнки на поле, соединяешь их в цепи и оживляешь мини-завод бойцов. Каждые пять минут — новый выбор: качнуть скорость вращения, добавить бронированного громилу или убрать лишнее колесо, чтобы экономить бюджет. Как только рычаг опускается, механизм грохочет, и твоя конструкция сходится с полчищем врагов. Кто покинет арену без зубцов?
Копи монеты между раундами, нанимай дальнобойные лучники, ставь танков-громил впереди и балансируй завод, чтобы держаться в бюджете. Каждый новый этап бросает случайные задачи: двойная волна летунов, ограничение на дальние атаки или босс, сметающий шестерни тараном. Редкие шестерёнки-артефакты меняют правила — ускоряют цепь или дают взрыв при контакте. Покажешь смекалку — откроешь новые схемы и режим хардкор. Запускай мотор и проверь, насколько далеко увезут тебя зубцы!
- Монеты Внутриигровая инъекция
- Бог Мод
Скачать Gear Fight! (Мод, Много монет) v5.0.1 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.