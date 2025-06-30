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Gear Fight! (Мод, Много монет)

Gear Fight! (Мод, Много монет) v5.0.1

Построй завод шестерёнок, смешай войска и разнеси врагов волной мощной

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Версия:
5.0.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
VOODOO
Категория:
Головоломки / На русском
Обновлено:
Сегодня, 19:47
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 135 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
37
Описание

Gear Fight! бросает тебя прямо в шумный цех: ты выставляешь шестерёнки на поле, соединяешь их в цепи и оживляешь мини-завод бойцов. Каждые пять минут — новый выбор: качнуть скорость вращения, добавить бронированного громилу или убрать лишнее колесо, чтобы экономить бюджет. Как только рычаг опускается, механизм грохочет, и твоя конструкция сходится с полчищем врагов. Кто покинет арену без зубцов?


Копи монеты между раундами, нанимай дальнобойные лучники, ставь танков-громил впереди и балансируй завод, чтобы держаться в бюджете. Каждый новый этап бросает случайные задачи: двойная волна летунов, ограничение на дальние атаки или босс, сметающий шестерни тараном. Редкие шестерёнки-артефакты меняют правила — ускоряют цепь или дают взрыв при контакте. Покажешь смекалку — откроешь новые схемы и режим хардкор. Запускай мотор и проверь, насколько далеко увезут тебя зубцы!


Информация о модах
  • Монеты Внутриигровая инъекция
  • Бог Мод
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 Теги темы: Много денег

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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