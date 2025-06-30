Описание

Тэнгай — вертикальный скролл-шутер эпохи Сэнгоку: небо кипит огненными паттернами, медные барабаны отбивают ритм. Каждые пять минут ты выбираешь героя, взмываешь на реактивном тэцу-тэнгу, маневрируешь между сотнями снарядов и собираешь драгоценные эмблемы силы, чтоб усилить поток выстрелов. В конце уровня над облаками появляется самурай-мех, и один точный прорыв решает, приблизишься ли ты к пленённой принцессе.





В арсенале пять пилотов с уникальными спец-атаками, система bullet-hell прокачки подбрасывает до семи уровней оружия, а мгновенный респаун заставляет стремительно идти вперёд. В режиме Boss Rush ты сталкиваешься с шестиэтажными демонами подряд, а еженедельные таблицы лидеров проверяют, хватит ли реакции стать королём шутеров. Поддержка кооператива по Bluetooth и гибкая настройка сложности зовут вернуться и выбить идеальный ран без единого попадания.