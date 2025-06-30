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Тэнгай

Тэнгай v1.0.6

Маневрируй сквозь шквал пуль и спаси принцессу в самурайском небе войны

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Версия:
1.0.6
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
KMBOX
Категория:
Аркады / На русском
Обновлено:
Сегодня, 15:42
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 52 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
9
Описание

Тэнгай — вертикальный скролл-шутер эпохи Сэнгоку: небо кипит огненными паттернами, медные барабаны отбивают ритм. Каждые пять минут ты выбираешь героя, взмываешь на реактивном тэцу-тэнгу, маневрируешь между сотнями снарядов и собираешь драгоценные эмблемы силы, чтоб усилить поток выстрелов. В конце уровня над облаками появляется самурай-мех, и один точный прорыв решает, приблизишься ли ты к пленённой принцессе.


В арсенале пять пилотов с уникальными спец-атаками, система bullet-hell прокачки подбрасывает до семи уровней оружия, а мгновенный респаун заставляет стремительно идти вперёд. В режиме Boss Rush ты сталкиваешься с шестиэтажными демонами подряд, а еженедельные таблицы лидеров проверяют, хватит ли реакции стать королём шутеров. Поддержка кооператива по Bluetooth и гибкая настройка сложности зовут вернуться и выбить идеальный ран без единого попадания.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Тэнгай 52 Мб Ссылка 2 52 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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