Тэнгай — вертикальный скролл-шутер эпохи Сэнгоку: небо кипит огненными паттернами, медные барабаны отбивают ритм. Каждые пять минут ты выбираешь героя, взмываешь на реактивном тэцу-тэнгу, маневрируешь между сотнями снарядов и собираешь драгоценные эмблемы силы, чтоб усилить поток выстрелов. В конце уровня над облаками появляется самурай-мех, и один точный прорыв решает, приблизишься ли ты к пленённой принцессе.
В арсенале пять пилотов с уникальными спец-атаками, система bullet-hell прокачки подбрасывает до семи уровней оружия, а мгновенный респаун заставляет стремительно идти вперёд. В режиме Boss Rush ты сталкиваешься с шестиэтажными демонами подряд, а еженедельные таблицы лидеров проверяют, хватит ли реакции стать королём шутеров. Поддержка кооператива по Bluetooth и гибкая настройка сложности зовут вернуться и выбить идеальный ран без единого попадания.
Полная версия
Скачать Тэнгай v1.0.6 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.