North War: Island Defense 3D (Мод меню) v1.0.0
Строй войска, отражай осады и переломи ход викингской истории судьбы
3D-RTS-защита острова бросает тебя в мир, переживший Рагнарёк: обугленные берега, дрейфующие обломки мирового древа и новый поток яростных jotunn. Каждые пять минут ты начерчиваешь линию стен, призываешь ярлов, добавляешь рунические стрелы и отправляешь свежую дружину в удар — пока волны врагов бьются о скалы, а кромка секиры вспыхивает в закат. Сможешь ли ты удержать последний фьорд, прежде чем туман проглотит утро?
North War: Island Defense 3D нагружает тебе плечи славой полководца: собирай до 30 юнитов разных классов, миксуй их через гибкие комбинации героев и задавай маршрут с помощью RTS-битв в реальном времени. Сражаясь, ты открываешь легендарное снаряжение, растишь крепость от палатки до цитадели и штурмуешь рейтинговые сезоны «Пепел Асгарда». Кроссплей с ПК сохранит прогресс, а офлайн-режим тренировок не даст скучать в пути. Заходи и докажи, что простоев для молота не бывает!
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.