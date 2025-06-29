Описание

3D-RTS-защита острова бросает тебя в мир, переживший Рагнарёк: обугленные берега, дрейфующие обломки мирового древа и новый поток яростных jotunn. Каждые пять минут ты начерчиваешь линию стен, призываешь ярлов, добавляешь рунические стрелы и отправляешь свежую дружину в удар — пока волны врагов бьются о скалы, а кромка секиры вспыхивает в закат. Сможешь ли ты удержать последний фьорд, прежде чем туман проглотит утро?





North War: Island Defense 3D нагружает тебе плечи славой полководца: собирай до 30 юнитов разных классов, миксуй их через гибкие комбинации героев и задавай маршрут с помощью RTS-битв в реальном времени. Сражаясь, ты открываешь легендарное снаряжение, растишь крепость от палатки до цитадели и штурмуешь рейтинговые сезоны «Пепел Асгарда». Кроссплей с ПК сохранит прогресс, а офлайн-режим тренировок не даст скучать в пути. Заходи и докажи, что простоев для молота не бывает!