android-1.ru / Игры / Стратегии / North War: Island Defense 3D (Мод меню)
North War: Island Defense 3D (Мод меню)

North War: Island Defense 3D (Мод меню) v1.0.0

Строй войска, отражай осады и переломи ход викингской истории судьбы

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.0.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ONDI TECHNOLOGY JSC
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Сегодня, 20:29
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 170 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Описание

3D-RTS-защита острова бросает тебя в мир, переживший Рагнарёк: обугленные берега, дрейфующие обломки мирового древа и новый поток яростных jotunn. Каждые пять минут ты начерчиваешь линию стен, призываешь ярлов, добавляешь рунические стрелы и отправляешь свежую дружину в удар — пока волны врагов бьются о скалы, а кромка секиры вспыхивает в закат. Сможешь ли ты удержать последний фьорд, прежде чем туман проглотит утро?


North War: Island Defense 3D нагружает тебе плечи славой полководца: собирай до 30 юнитов разных классов, миксуй их через гибкие комбинации героев и задавай маршрут с помощью RTS-битв в реальном времени. Сражаясь, ты открываешь легендарное снаряжение, растишь крепость от палатки до цитадели и штурмуешь рейтинговые сезоны «Пепел Асгарда». Кроссплей с ПК сохранит прогресс, а офлайн-режим тренировок не даст скучать в пути. Заходи и докажи, что простоев для молота не бывает!


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Бесплатная покупка в приложении
  • Разблокировать без рекламы
  • Разблокировать скорость боя
Показать полностью
Игра входит в подборки:
Tower Defense на Андроид
Tower Defense на Андроид
 Теги темы: Мод меню

Скачать North War: Island Defense 3D (Мод меню) v1.0.0 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать North War: Island Defense 3D (Мод меню) 170 Мб Ссылка 2 170 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Boxville 2 (Полная версия)
Boxville 2 (Полная версия)
Version: 2.15.2
Ambidextro (полная версия)
Ambidextro (полная версия)
Version: 1.2.0
Tank Sniper — 3D снайпер-шутер (Мод, Большие награды)
Tank Sniper — 3D снайпер-шутер (Мод, Большие награды)
Version: 0.3.80
Lucky Heroes!: Башенная защита (Мод меню)
Lucky Heroes!: Башенная защита (Мод меню)
Version: 1.0.36
Fashion Glow: Model & Style (Мод, Много денег)
Fashion Glow: Model & Style (Мод, Много денег)
Version: 0.0.6
Gangs Wars: Pixel Shooter RP (Мод, Бесплатные покупки)
Gangs Wars: Pixel Shooter RP (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 0.25.42
Evil Kid - Злой Ребенок (Мод, Без рекламы)
Evil Kid - Злой Ребенок (Мод, Без рекламы)
Version: 1.4.3.5
Iron Village (Полная версия)
Iron Village (Полная версия)
Version: 1.1.00

Отзывы о North War: Island Defense 3D (Мод меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив