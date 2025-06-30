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Time To Wake Up

Time To Wake Up vBeta 1.5.3.5

Выберись из кошмарного сна, разгадaй тайны и сбеги от семейства ужаса!

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Версия:
Beta 1.5.3.5
Требования:
Android 9
Разработчик:
A Twelve Studio
Категория:
Головоломки / На русском
Обновлено:
Сегодня, 15:44
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 321 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
7
Описание

Time To Wake Up — это атмосферная хоррор-головоломка от первого лица, где ты оказываешься в раскрутке бесконечного сна. Каждые пять минут ты шаришь по скрипучим комнатам дедушкиного дома, собираешь фонариком разорванные страницы, вставляешь шестерёнки в старые часы и прячешься в шкафу, когда бабушка шепчет за стеной. Сможешь ли ты понять, спишь ли ты, до того как двенадцатый удар застынет в тишине?


Открывай тайные комнаты, собирай коды из 8 символов и отключай 4 генератора кошмара, чтобы продвинуть шкалу пробуждения. Если Слендрина или её Мама настигнут тебя, петля сокращается, но найденные предметы остаются: аудиодневники, ключ-талисманы, аптечки. Шагая глубже, ты разблокируешь вариативные концовки и динамические скримеры, которые подстраиваются под твой стиль. Проверь, сумеешь ли ты проснуться до того, как последний колокольчик стихнет!


Информация о модах

Полная версия

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Игра входит в подборки:
Хорроры
Хорроры
 Теги темы: оригинал

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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