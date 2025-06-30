Описание

Time To Wake Up — это атмосферная хоррор-головоломка от первого лица, где ты оказываешься в раскрутке бесконечного сна. Каждые пять минут ты шаришь по скрипучим комнатам дедушкиного дома, собираешь фонариком разорванные страницы, вставляешь шестерёнки в старые часы и прячешься в шкафу, когда бабушка шепчет за стеной. Сможешь ли ты понять, спишь ли ты, до того как двенадцатый удар застынет в тишине?





Открывай тайные комнаты, собирай коды из 8 символов и отключай 4 генератора кошмара, чтобы продвинуть шкалу пробуждения. Если Слендрина или её Мама настигнут тебя, петля сокращается, но найденные предметы остаются: аудиодневники, ключ-талисманы, аптечки. Шагая глубже, ты разблокируешь вариативные концовки и динамические скримеры, которые подстраиваются под твой стиль. Проверь, сумеешь ли ты проснуться до того, как последний колокольчик стихнет!