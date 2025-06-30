Time To Wake Up vBeta 1.5.3.5
Выберись из кошмарного сна, разгадaй тайны и сбеги от семейства ужаса!
Time To Wake Up — это атмосферная хоррор-головоломка от первого лица, где ты оказываешься в раскрутке бесконечного сна. Каждые пять минут ты шаришь по скрипучим комнатам дедушкиного дома, собираешь фонариком разорванные страницы, вставляешь шестерёнки в старые часы и прячешься в шкафу, когда бабушка шепчет за стеной. Сможешь ли ты понять, спишь ли ты, до того как двенадцатый удар застынет в тишине?
Открывай тайные комнаты, собирай коды из 8 символов и отключай 4 генератора кошмара, чтобы продвинуть шкалу пробуждения. Если Слендрина или её Мама настигнут тебя, петля сокращается, но найденные предметы остаются: аудиодневники, ключ-талисманы, аптечки. Шагая глубже, ты разблокируешь вариативные концовки и динамические скримеры, которые подстраиваются под твой стиль. Проверь, сумеешь ли ты проснуться до того, как последний колокольчик стихнет!
Полная версия
Скачать Time To Wake Up vBeta 1.5.3.5 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.