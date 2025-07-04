Описание

Rail Rescue: Puzzle Lines — это увлекательная головоломка, в которой ты рисуешь рельсы для поездов, решая яркие и увлекательные уровни. Твоя задача — прокладывать пути и соединять точки так, чтобы поезда безопасно добрались до станции. Каждый уровень предлагает новые испытания, такие как туннели, перекрёстки и другие препятствия, которые нужно преодолеть, чтобы завершить маршрут и спасти своих друзей.





В игре важно не только быстро рисовать рельсы, но и быть изобретательным. Прокладывая цветные линии, ты должен избегать пересечений, иначе рельсы сломаются! С каждым уровнем появляются новые сложности, и для того, чтобы завершить путь, тебе нужно будет проявить логику и креативность. Решай головоломки, прокладывай новые маршруты и восстанавливай порядок в родном городе, становясь настоящим мастером поезда!