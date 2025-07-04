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Rail Rescue: Puzzle Lines (Мод, Бесплатные покупки)

Rail Rescue: Puzzle Lines (Мод, Бесплатные покупки) v0.9.52

Рельсы на вашем пути где каждый маршрут — новая головоломка

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Версия:
0.9.52
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Infinity Games, Lda
Категория:
Головоломки / На русском
Обновлено:
Сегодня, 01:55
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 117 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6
Описание

Rail Rescue: Puzzle Lines — это увлекательная головоломка, в которой ты рисуешь рельсы для поездов, решая яркие и увлекательные уровни. Твоя задача — прокладывать пути и соединять точки так, чтобы поезда безопасно добрались до станции. Каждый уровень предлагает новые испытания, такие как туннели, перекрёстки и другие препятствия, которые нужно преодолеть, чтобы завершить маршрут и спасти своих друзей.


В игре важно не только быстро рисовать рельсы, но и быть изобретательным. Прокладывая цветные линии, ты должен избегать пересечений, иначе рельсы сломаются! С каждым уровнем появляются новые сложности, и для того, чтобы завершить путь, тебе нужно будет проявить логику и креативность. Решай головоломки, прокладывай новые маршруты и восстанавливай порядок в родном городе, становясь настоящим мастером поезда!


Информация о модах

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Скачать Rail Rescue: Puzzle Lines (Мод, Бесплатные покупки) v0.9.52 MOD APK

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Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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