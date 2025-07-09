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Seek It: Hidden Object Hunt (Мод, Много денег)

Seek It: Hidden Object Hunt (Мод, Много денег) v1.1.12

Найди всё, что спрятано — если сможешь

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Версия:
1.1.12
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Velocita Z
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Сегодня, 13:56
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 265 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Seek It: Hidden Object Hunt — это игра, где твоё внимание, терпение и зоркий глаз становятся главным оружием. Ты окажешься на насыщенных деталями локациях: от уютных кафе до таинственных чердаков, от базаров до фэнтезийных миров. Сотни объектов, мелкие детали, визуальный шум — всё мешает сосредоточиться, но именно в этом и заключается удовольствие. Здесь ты не просто щёлкаешь по экрану, а тренируешь память, наблюдательность и точность, улучшая навык концентрации в процессе поиска.


Каждый уровень предлагает уникальную сцену, возрастающую сложность и скрытые секреты. В игре доступны режимы на время, сюжетные задания, коллекционные испытания и полезные инструменты, помогающие найти особенно хитро спрятанные объекты. Интерфейс дружелюбен, а оформление — яркое и атмосферное. Seek It: Hidden Object Hunt отлично подойдёт как для новичков, так и для закалённых фанатов жанра, которым хочется проверить себя. Вопрос только в одном: успеешь ли ты найти всё до последнего предмета?


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Seek It: Hidden Object Hunt (Мод, Много денег) v1.1.12 MOD APK

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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