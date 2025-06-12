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Mortisomem (Полная версия)

Mortisomem (Полная версия) 1.0.16

Торговая миссия, древнее проклятие и бегство от неуловимого охотника
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Версия:
1.0.16
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 11:21
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 833 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
20
Скриншоты
Описание

Mortisomem — приключенческий хоррор с видом от первого лица, где ты оказываешься в Бразилии начала XX века. Игрок берёт на себя роль иностранного купца, чья удачная деловая поездка внезапно омрачается слухами о мстительном чудовище, появившемся после предательства и смерти. Легенда быстро перестаёт быть просто байкой, когда герой замечает странные следы и начинает чувствовать за собой чужое присутствие.


Тебе предстоит исследовать тропическую глушь, общаться с жителями и искать способ остановить преследующего тебя монстра. Элементы выживания сочетаются с сюжетным расследованием, а гнетущая атмосфера и звуковое сопровождение усиливают тревожность с каждым шагом. Удастся ли выбраться живым или ты пополнишь список исчезнувших?


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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