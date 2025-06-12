Mortisomem (Полная версия) 1.0.16
Торговая миссия, древнее проклятие и бегство от неуловимого охотника
Mortisomem — приключенческий хоррор с видом от первого лица, где ты оказываешься в Бразилии начала XX века. Игрок берёт на себя роль иностранного купца, чья удачная деловая поездка внезапно омрачается слухами о мстительном чудовище, появившемся после предательства и смерти. Легенда быстро перестаёт быть просто байкой, когда герой замечает странные следы и начинает чувствовать за собой чужое присутствие.
Тебе предстоит исследовать тропическую глушь, общаться с жителями и искать способ остановить преследующего тебя монстра. Элементы выживания сочетаются с сюжетным расследованием, а гнетущая атмосфера и звуковое сопровождение усиливают тревожность с каждым шагом. Удастся ли выбраться живым или ты пополнишь список исчезнувших?
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Внимание▶
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