Описание

Mortisomem — приключенческий хоррор с видом от первого лица, где ты оказываешься в Бразилии начала XX века. Игрок берёт на себя роль иностранного купца, чья удачная деловая поездка внезапно омрачается слухами о мстительном чудовище, появившемся после предательства и смерти. Легенда быстро перестаёт быть просто байкой, когда герой замечает странные следы и начинает чувствовать за собой чужое присутствие.





Тебе предстоит исследовать тропическую глушь, общаться с жителями и искать способ остановить преследующего тебя монстра. Элементы выживания сочетаются с сюжетным расследованием, а гнетущая атмосфера и звуковое сопровождение усиливают тревожность с каждым шагом. Удастся ли выбраться живым или ты пополнишь список исчезнувших?