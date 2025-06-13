Описание

В Methods: Detective Competition тебя бросают в турнир, где сто детективов-энтузиастов пытаются перехитрить друг друга, разбирая по косточкам цепочку из двадцати дел. Каждое расследование подаётся как короткая визуальная новелла: читаешь показания, изучаешь улики, а затем выбираешь ответ из нескольких вариантов, чтобы выделить ключевой факт или назвать виновника. Ошибся — вылетаешь из раунда, угадал — поднимаешься по турнирной сетке и приближаешься к титулу лучшего сыщика.





История движется твоими решениями: каждый вопрос, подсказка и вывод формируют репутацию героя и открывают детали кулисного заговора, который держит весь конкурс. Играть можно офлайн, текст написан с юмором и изрядной долей интриги, а главы 1–20 в этом приложении дают полноценную арку с финальным твистом — достаточно, чтобы почувствовать азарт, но и оставить вкус продолжения. Попробуй — и узнай, хватит ли тебе наблюдательности, чтобы пройти дальше остальных.