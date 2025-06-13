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Methods: Detective Competition

Methods: Detective Competition 1.1.0

Соревнуйся с лучшими умами, распутывай улики и докажи, что твоя логика безупречна
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Версия:
1.1.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Erabit Studios
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 14:13
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 650 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

В Methods: Detective Competition тебя бросают в турнир, где сто детективов-энтузиастов пытаются перехитрить друг друга, разбирая по косточкам цепочку из двадцати дел. Каждое расследование подаётся как короткая визуальная новелла: читаешь показания, изучаешь улики, а затем выбираешь ответ из нескольких вариантов, чтобы выделить ключевой факт или назвать виновника. Ошибся — вылетаешь из раунда, угадал — поднимаешься по турнирной сетке и приближаешься к титулу лучшего сыщика.


История движется твоими решениями: каждый вопрос, подсказка и вывод формируют репутацию героя и открывают детали кулисного заговора, который держит весь конкурс. Играть можно офлайн, текст написан с юмором и изрядной долей интриги, а главы 1–20 в этом приложении дают полноценную арку с финальным твистом — достаточно, чтобы почувствовать азарт, но и оставить вкус продолжения. Попробуй — и узнай, хватит ли тебе наблюдательности, чтобы пройти дальше остальных.


Информация о модах

Разблокированная игра

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 Теги темы: Unlocked

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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