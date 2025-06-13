Methods: Detective Competition 1.1.0
Соревнуйся с лучшими умами, распутывай улики и докажи, что твоя логика безупречна
В Methods: Detective Competition тебя бросают в турнир, где сто детективов-энтузиастов пытаются перехитрить друг друга, разбирая по косточкам цепочку из двадцати дел. Каждое расследование подаётся как короткая визуальная новелла: читаешь показания, изучаешь улики, а затем выбираешь ответ из нескольких вариантов, чтобы выделить ключевой факт или назвать виновника. Ошибся — вылетаешь из раунда, угадал — поднимаешься по турнирной сетке и приближаешься к титулу лучшего сыщика.
История движется твоими решениями: каждый вопрос, подсказка и вывод формируют репутацию героя и открывают детали кулисного заговора, который держит весь конкурс. Играть можно офлайн, текст написан с юмором и изрядной долей интриги, а главы 1–20 в этом приложении дают полноценную арку с финальным твистом — достаточно, чтобы почувствовать азарт, но и оставить вкус продолжения. Попробуй — и узнай, хватит ли тебе наблюдательности, чтобы пройти дальше остальных.
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Установка
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.