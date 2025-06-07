Carve Quest (Мод, Много денег) 1.97
Вырезай, улучшай и наблюдай, как искусство приносит золото — даже пока ты спишь
В Carve Quest ты играешь за скульптора, у которого под рукой — только блок камня, льда или дерева, и идея в голове. Каждое нажатие превращает грубую форму в что-то стоящее: маску, статую, тотем. Чем дальше — тем сложнее работы и тем красивее результат. Твори на ходу, собирай монеты, открывай новые материалы и инструменты — а потом возвращайся и смотри, как твои шедевры приносят доход.
Игра работает как кликер, но с душой. Всё оформлено мягко, пейзажи сменяются, апгрейды дают простор для фантазии, и даже в офлайне твои скульптуры продолжают зарабатывать. Приятная визуальная подача, неспешный темп и реальное ощущение прогресса делают её идеальной для коротких сессий и расслабленного геймплея. Подойдёт тем, кто хочет отдыхать, создавая что-то красивое.
1. Неограниченное количество валют
2. Удалены объявления
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Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.