android-1.ru / Игры / Приключения / Carve Quest (Мод, Много денег)
Carve Quest (Мод, Много денег)

Carve Quest (Мод, Много денег) 1.97

Вырезай, улучшай и наблюдай, как искусство приносит золото — даже пока ты спишь
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.97
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Rollic Games
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 13:12
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 111 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
86
Скриншоты
Описание

В Carve Quest ты играешь за скульптора, у которого под рукой — только блок камня, льда или дерева, и идея в голове. Каждое нажатие превращает грубую форму в что-то стоящее: маску, статую, тотем. Чем дальше — тем сложнее работы и тем красивее результат. Твори на ходу, собирай монеты, открывай новые материалы и инструменты — а потом возвращайся и смотри, как твои шедевры приносят доход.


Игра работает как кликер, но с душой. Всё оформлено мягко, пейзажи сменяются, апгрейды дают простор для фантазии, и даже в офлайне твои скульптуры продолжают зарабатывать. Приятная визуальная подача, неспешный темп и реальное ощущение прогресса делают её идеальной для коротких сессий и расслабленного геймплея. Подойдёт тем, кто хочет отдыхать, создавая что-то красивое.


Информация о модах

1. Неограниченное количество валют

2. Удалены объявления

Показать полностью
 Теги темы: Много денег

Скачать Carve Quest (Мод, Много денег) v1.97 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Carve Quest (Мод, Много денег) 111 Мб Ссылка 2 111 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Игры-головоломки для братьев (мод, Unlocked)
Игры-головоломки для братьев (мод, Unlocked)
Version: 1.0.22
Tattletail
Tattletail
Version: 1.0
Missing Banban (Мод, Разблокированная игра)
Missing Banban (Мод, Разблокированная игра)
Version: 1.1.2
Deep Dig Adventure
Deep Dig Adventure
Version: 1.0.0
The Lower Depths (Мод Меню)
The Lower Depths (Мод Меню)
Version: 1.0.1
EBENEZER & the Invisible World (Мод, Unlocked)
EBENEZER & the Invisible World (Мод, Unlocked)
Version: 1.1.4
CRAFTRIX ALIEN 10
CRAFTRIX ALIEN 10
Version: 1.0
Pocong : The Shrouded Corpse
Pocong : The Shrouded Corpse
Version: 0.1

Отзывы о Carve Quest (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив