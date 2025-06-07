Описание

В Carve Quest ты играешь за скульптора, у которого под рукой — только блок камня, льда или дерева, и идея в голове. Каждое нажатие превращает грубую форму в что-то стоящее: маску, статую, тотем. Чем дальше — тем сложнее работы и тем красивее результат. Твори на ходу, собирай монеты, открывай новые материалы и инструменты — а потом возвращайся и смотри, как твои шедевры приносят доход.





Игра работает как кликер, но с душой. Всё оформлено мягко, пейзажи сменяются, апгрейды дают простор для фантазии, и даже в офлайне твои скульптуры продолжают зарабатывать. Приятная визуальная подача, неспешный темп и реальное ощущение прогресса делают её идеальной для коротких сессий и расслабленного геймплея. Подойдёт тем, кто хочет отдыхать, создавая что-то красивое.