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The Lower Depths (Мод Меню)

The Lower Depths (Мод Меню) 1.0.1

Спускайся глубже, собирай ресурсы и выживай в шахтах, где всё может пойти не так
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Версия:
1.0.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
IGO CEDISROOM I.T SOLUTION
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 12:45
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 52 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

В Lower Depths ты не просто копаешь — ты выживаешь под землёй, где каждая локация живёт по своим правилам. Команда идёт с тобой: специалисты с разными навыками, и от твоих решений зависит, выберетесь ли вы вообще. Породы рушатся, враги выходят из тени, ресурсы ограничены, и время не на вашей стороне. Каждая вылазка — риск. Но именно он делает игру цепкой. Подземелья не повторяются, каждый раз — новый маршрут, новые угрозы, новые шансы на добычу.


Ты прокачиваешь команду, находишь редкие материалы, укрепляешь оборудование. Тактика важнее скорости, и каждая ошибка может стоить провала. Со временем открываются новые типы шахт, враги становятся умнее, а задачи — сложнее. Всё работает офлайн, без обязательного доната. Эта игра не про фановые кликания. Это про план, контроль и то самое чувство, когда возвращаешься на базу с полным грузом и никто не погиб.


Информация о модах

Меню модов

Множитель атаки

Множитель скорости атаки

Высокий прирост ресурсов

Множитель скорости игры

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 Теги темы: Мод меню

Скачать The Lower Depths (Мод Меню) v1.0.1 MOD APK

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Скачать The Lower Depths (Мод Меню) 52 Мб Ссылка 2 52 Мб

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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