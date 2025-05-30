Описание

В Lower Depths ты не просто копаешь — ты выживаешь под землёй, где каждая локация живёт по своим правилам. Команда идёт с тобой: специалисты с разными навыками, и от твоих решений зависит, выберетесь ли вы вообще. Породы рушатся, враги выходят из тени, ресурсы ограничены, и время не на вашей стороне. Каждая вылазка — риск. Но именно он делает игру цепкой. Подземелья не повторяются, каждый раз — новый маршрут, новые угрозы, новые шансы на добычу.





Ты прокачиваешь команду, находишь редкие материалы, укрепляешь оборудование. Тактика важнее скорости, и каждая ошибка может стоить провала. Со временем открываются новые типы шахт, враги становятся умнее, а задачи — сложнее. Всё работает офлайн, без обязательного доната. Эта игра не про фановые кликания. Это про план, контроль и то самое чувство, когда возвращаешься на базу с полным грузом и никто не погиб.