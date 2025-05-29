Описание

CRAFTRIX ALIEN 10 — онлайн-песочница с элементами выживания и исследованием. Ты появляешься на враждебной инопланетной планете, где каждые пять минут — сбор ресурсов, постройка укрытия или стычка с местными тварями. Всё вокруг незнакомо: ядовитые джунгли, светящиеся пещеры, руины и странные технологии, которые можно изучить и использовать в свою пользу.





Есть система крафта — собираешь металл, биоматериалы, артефакты. Строишь базу, укрепляешь стены, создаёшь инструменты и защиту. По ходу появляются новые локации, сюжетные находки и апгрейды. Поддерживается мультиплеер, можно играть в одиночку или объединяться с другими. Интерфейс простой, обучение встроено, донат необязателен. Если хочется по-настоящему чужого мира и свободы действий — CRAFTRIX ALIEN 10 затягивает надолго.