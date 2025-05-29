android-1.ru / Игры / Приключения / CRAFTRIX ALIEN 10
CRAFTRIX ALIEN 10

CRAFTRIX ALIEN 10 1.0

Исследуй чужую планету, строй базу и выживай в мире, где всё против тебя
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
KarinXtech
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 16:43
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 550 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

CRAFTRIX ALIEN 10 — онлайн-песочница с элементами выживания и исследованием. Ты появляешься на враждебной инопланетной планете, где каждые пять минут — сбор ресурсов, постройка укрытия или стычка с местными тварями. Всё вокруг незнакомо: ядовитые джунгли, светящиеся пещеры, руины и странные технологии, которые можно изучить и использовать в свою пользу.


Есть система крафта — собираешь металл, биоматериалы, артефакты. Строишь базу, укрепляешь стены, создаёшь инструменты и защиту. По ходу появляются новые локации, сюжетные находки и апгрейды. Поддерживается мультиплеер, можно играть в одиночку или объединяться с другими. Интерфейс простой, обучение встроено, донат необязателен. Если хочется по-настоящему чужого мира и свободы действий — CRAFTRIX ALIEN 10 затягивает надолго.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью
 Теги темы: оригинал

Скачать CRAFTRIX ALIEN 10 v1.0 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Эта игра отмечена как оригинальная версия
Скачать из Google Play
Скачать CRAFTRIX ALIEN 10 550 Мб Ссылка 2 550 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Pocong : The Shrouded Corpse
Pocong : The Shrouded Corpse
Version: 0.1
RE‑BOT Multiplayer Escape Game
RE‑BOT Multiplayer Escape Game
Version: 1.0.3
Me Inside: Horror Adventure (Мод, Без рекламы)
Me Inside: Horror Adventure (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0.12
Horror Spider Train Escape (Мод, Без рекламы)
Horror Spider Train Escape (Мод, Без рекламы)
Version: 1.2
MiaStories Together (Мод, Без рекламы)
MiaStories Together (Мод, Без рекламы)
Version: 0.2.18
Azam-ı Cın (Мод, Без рекламы)
Azam-ı Cın (Мод, Без рекламы)
Version: 2.0.0
Tiny Dino Pals - Dinosaurs (Мод, Без рекламы)
Tiny Dino Pals - Dinosaurs (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0
Poppy Playtime Chapter 7 (Мод, Без рекламы)
Poppy Playtime Chapter 7 (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0.0

Отзывы о CRAFTRIX ALIEN 10


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив