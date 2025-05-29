CRAFTRIX ALIEN 10 1.0
Исследуй чужую планету, строй базу и выживай в мире, где всё против тебя
CRAFTRIX ALIEN 10 — онлайн-песочница с элементами выживания и исследованием. Ты появляешься на враждебной инопланетной планете, где каждые пять минут — сбор ресурсов, постройка укрытия или стычка с местными тварями. Всё вокруг незнакомо: ядовитые джунгли, светящиеся пещеры, руины и странные технологии, которые можно изучить и использовать в свою пользу.
Есть система крафта — собираешь металл, биоматериалы, артефакты. Строишь базу, укрепляешь стены, создаёшь инструменты и защиту. По ходу появляются новые локации, сюжетные находки и апгрейды. Поддерживается мультиплеер, можно играть в одиночку или объединяться с другими. Интерфейс простой, обучение встроено, донат необязателен. Если хочется по-настоящему чужого мира и свободы действий — CRAFTRIX ALIEN 10 затягивает надолго.
Полная версия
Скачать CRAFTRIX ALIEN 10 v1.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.