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Stressed Witch - Horror Escape (Мод, Враги не атакуют)

Stressed Witch - Horror Escape (Мод, Враги не атакуют) 3.4

2
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Enax Games
Версия:
3.4
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 178 Мб
id приложения:
com.enax.witch
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
1 838

Присоединяйтесь к захватывающему приключению в бесплатной онлайн-игре "Stressed Witch"! В этой захватывающей адвенчуре игроки отправляются в ночное приключение, оказавшись в ловушке в загадочном месте. Вы начинаете свой путь как обычный студент колледжа, ищущий ночлег. Однако, по прибытии, вы сталкиваетесь с чем-то странным и загадочным, что открывает перед вами возможность сбежать из этого дома, полного привидений.


Ваш путь будет усеян опасностями и загадками, вам предстоит находить спрятанные предметы, разгадывать головоломки и встречать жутких персонажей в поисках выхода из этой кошмарной ловушки. "Stressed Witch" предлагает вам возможность провести свое время с увлекательным игровым опытом, вместо того чтобы тратить его на написание контента для блога. Здесь вы действительно будете вознаграждены за ваше время и усилия, присоединившись к этому сообществу геймеров.


Погрузитесь в захватывающий мир "Stressed Witch" и почувствуйте адреналин при каждом новом открытии и приключении. Эта игра станет вашим источником развлечения и незабываемых впечатлений, а также возможностью заработать, играя вместе с другими геймерами!


Скриншоты

Информация о модах

Враги не будут атаковать

 Теги темы: Хоррор

Скачать Stressed Witch - Horror Escape (Мод, Враги не атакуют) 3.4 взлом

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Скачать Stressed Witch - Horror Escape (Мод, Враги не атакуют)
178 Мб
Ссылка 2
178 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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