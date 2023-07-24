Red Stickman: Стикмен Приключения - если вы любите головоломки, тогда Red Stickman для вас. Играй за красного человечка и пройди уровень своим огненным прикосновением!





Red Stickman предлагает 50 захватывающих уровней с тремя различными игровыми режимами, которые идеально подходят для любого уровня навыков. Являетесь ли вы новичком или экспертом, у нас есть несколько уровней, чтобы бросить вам вызов. С тремя различными игровыми режимами на выбор эта игра никогда не надоест вам.





Первый режим — это классический режим, в котором вы управляете огненным мальчиком в его приключении, чтобы спасти водяную девочку, которая застряла в липком месте и нуждается в вашей помощи. Второй режим включает 50 захватывающих уровней, которые идеально подходят для новичков и экспертов, желающих проверить свои навыки и способности. Третий режим — это режим записи, в котором игроки могут создавать свои собственные уровни, используя различные формы и цвета.