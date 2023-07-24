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Red Stickman: Стикмен Приключения (Мод, Много денег)

Red Stickman: Стикмен Приключения (Мод, Много денег) 2.7.4

15
1
Скачать (70 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
2.7.4
Категория:
На русском / Приключения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 70 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Есть
Лайков:
15
Комментарии:
1
Просмотров:
3 388

Red Stickman: Стикмен Приключения - если вы любите головоломки, тогда Red Stickman для вас. Играй за красного человечка и пройди уровень своим огненным прикосновением!


Red Stickman предлагает 50 захватывающих уровней с тремя различными игровыми режимами, которые идеально подходят для любого уровня навыков. Являетесь ли вы новичком или экспертом, у нас есть несколько уровней, чтобы бросить вам вызов. С тремя различными игровыми режимами на выбор эта игра никогда не надоест вам.


Первый режим — это классический режим, в котором вы управляете огненным мальчиком в его приключении, чтобы спасти водяную девочку, которая застряла в липком месте и нуждается в вашей помощи. Второй режим включает 50 захватывающих уровней, которые идеально подходят для новичков и экспертов, желающих проверить свои навыки и способности. Третий режим — это режим записи, в котором игроки могут создавать свои собственные уровни, используя различные формы и цвета.


Скриншоты

Информация о модах

1. НЕОГРАНИЧЕННОЕ ЗОЛОТО

2. НЕОГРАНИЧЕННОЕ СКИН

3. БЕЗ РЕКЛАМЫ

 Теги темы: Много денег

Скачать Red Stickman: Стикмен Приключения (Мод, Много денег) 2.7.4 взлом

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70 Мб
Ссылка 2
70 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Red Stickman: Стикмен Приключения (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Гость
Гость 25 декабря 2023 01:18
Мод не работает
+1
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