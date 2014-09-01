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Evil Nun 2 : Origins Скрытый побег (Мод меню)

Evil Nun 2 : Origins Скрытый побег (Мод меню) 1.3

45
11
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Версия:
1.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Keplerians Horror Games
Категория:
Приключения / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 170 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
10 074
Скриншоты
Описание

"Evil Nun 2" возвращает вас в мир ужасов и напряжения, где злая монашка Мэделин ждет вас внутри большого заброшенного дома. Это продолжение одной из самых страшных игр про побег, где вам предстоит сделать все возможное, чтобы выбраться из этого кошмарного места.


Вам придется проявить всю свою хитрость и смекалку, чтобы выжить. Ведь каждый шаг может быть последним, особенно когда вам противостоит сама злая монашка и ее призрачные спутники. Исследуйте многочисленные комнаты и тайные уголки, чтобы найти путь к свободе, но будьте осторожны - вас поджидают многочисленные ловушки и сюрпризы.


Чтобы увеличить свои шансы на выживание, вам придется создавать собственное оружие и использовать его для обороны от опасностей. Остерегайтесь каждого шороха и прячьтесь в укрытиях, чтобы избежать обнаружения. Попутно разгадывайте головоломки, которые станут вашими ключами к побегу из этого кошмара. Готовьтесь к новым уровням ужаса в "Evil Nun 2" и испытайте свои нервы в этом захватывающем приключении.


Информация о модах

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После запуска игры нажмите круглую кнопку вверху слева, чтобы открыть меню модов, в котором вы можете активировать глупых ботов (они не могут вас убить) и множество ловушек (активировать перед началом игры). голова).


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 Теги темы: Хоррор, Мод меню, Без рекламы, Бродилки, Квесты, от первого лица

Скачать Evil Nun 2 : Origins Скрытый побег (Мод меню) v1.3 MOD APK

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MOD V1 170 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 170 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Evil Nun 2 : Origins Скрытый побег (Мод меню)


Комментарии (2)
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Red4264
Red4264 3 августа 2021 17:07
Сделайте новую иконку, плиииииииз
+2
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Богдан
Богдан 8 марта 2021 15:26
У меня игра вылетела
-5
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