Описание

"Evil Nun 2" возвращает вас в мир ужасов и напряжения, где злая монашка Мэделин ждет вас внутри большого заброшенного дома. Это продолжение одной из самых страшных игр про побег, где вам предстоит сделать все возможное, чтобы выбраться из этого кошмарного места.





Вам придется проявить всю свою хитрость и смекалку, чтобы выжить. Ведь каждый шаг может быть последним, особенно когда вам противостоит сама злая монашка и ее призрачные спутники. Исследуйте многочисленные комнаты и тайные уголки, чтобы найти путь к свободе, но будьте осторожны - вас поджидают многочисленные ловушки и сюрпризы.





Чтобы увеличить свои шансы на выживание, вам придется создавать собственное оружие и использовать его для обороны от опасностей. Остерегайтесь каждого шороха и прячьтесь в укрытиях, чтобы избежать обнаружения. Попутно разгадывайте головоломки, которые станут вашими ключами к побегу из этого кошмара. Готовьтесь к новым уровням ужаса в "Evil Nun 2" и испытайте свои нервы в этом захватывающем приключении.