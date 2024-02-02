android-1.ru / Игры / На русском / Rise of Kingdoms: Lost Crusade (Мод, Множитель скорости)
Rise of Kingdoms: Lost Crusade (Мод, Множитель скорости)

Rise of Kingdoms: Lost Crusade (Мод, Множитель скорости) 1.0.83.22

16
5
Скачать (1 Гб)
Нужно обновить?
Версия:
1.0.83.22
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
LilithGames
Категория:
На русском / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
11 089

Rise of Kingdoms это стратегическая мобильная игра где игроки создают и развивают свое королевство в рамках выбранной ими уникальной цивилизации игра предлагает множество стратегических возможностей от строительства и развития инфраструктуры до управления армией и ведения сражений.


Особенностью игры является обширный контент который предлагает игрокам различные способы взаимодействия не только с игровым миром но и с другими игроками это включает в себя союзы торговлю и дипломатию что добавляет глубины и реализма в процесс игры.


Игрокам предстоит выбрать стратегию развития своего королевства которая может включать в себя фокус на военную мощь экономическое процветание или культурное развитие каждое решение влияет на ход игры и стратегию ведения боевых действий.


Скриншоты

Информация о модах

Множитель скорости

 Теги темы: Встроенный кэш

Скачать Rise of Kingdoms: Lost Crusade (Мод, Множитель скорости) 1.0.83.22 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Rise of Kingdoms: Lost Crusade (Мод, Множитель скорости) 1 Гб Ссылка 2 1 Гб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
TEGRA: Выживание на острове (Мод, Бесплатные покупки)
TEGRA: Выживание на острове (Мод, Бесплатные покупки)
Версия: 1.7.62
PK XD - Исследуй Вселенную и играй с друзьями (Без рекламы)
PK XD - Исследуй Вселенную и играй с друзьями (Без рекламы)
Версия: 1.51.5
Непрерывный огонь (Мод, Unlocked)
Непрерывный огонь (Мод, Unlocked)
Версия: 1.26
Zombie War: Idle Defense Game (Мод, Много денег)
Zombie War: Idle Defense Game (Мод, Много денег)
Версия: 249
Project Makeover (Мод, Много монет и алмазов)
Project Makeover (Мод, Много монет и алмазов)
Версия: 2.90.1
Do Not Fall.io (Мод, Unlocked)
Do Not Fall.io (Мод, Unlocked)
Версия: 1.46.2
Angry Birds Friends (Мод, Много бустеров)
Angry Birds Friends (Мод, Много бустеров)
Версия: 12.3.0
Elvenar
Elvenar
Версия: 1.153.1

Отзывы о Rise of Kingdoms: Lost Crusade (Мод, Множитель скорости)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив