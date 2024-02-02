PK XD - Исследуй Вселенную и играй с друзьями (Без рекламы) 1.50.5
PK XD — это захватывающая и энергичная игровая платформа, которая предлагает разнообразные занятия, испытания и возможности для отдыха в компании друзей. Здесь вы найдете множество веселых моментов, которые позволят вам расслабиться и насладиться игрой.
Одним из основных преимуществ являются сопутствующие события, которые регулярно обновляются и меняют атмосферу игры. Вас ждут захватывающие мероприятия, которые добавят новые приключения и вызовы в бесконечные миры PK XD. Эти события созданы для того, чтобы погрузить вас в веселье и предоставить возможность соревноваться и взаимодействовать с вашими друзьями.
PK XD также известна своим инновационным подходом к игровому процессу. В игре вы будете сталкиваться с различными заданиями и игровыми испытаниями, которые требуют вашей активности и креативности. Благодаря инновационным играм внутри игры, вы сможете бросить вызов своим друзьям и соревноваться с ними в увлекательных соревнованиях.
- Неограниченное количество монет (визуально)
- Неограниченное количество драгоценных камней (визуально)
- Разблокировать все скины
- Разблокировать дом
- Множитель прыжка
- Без рекламы
Скачать PK XD - Исследуй Вселенную и играй с друзьями (Без рекламы) 1.50.5 взлом
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство