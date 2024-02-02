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PK XD - Исследуй Вселенную и играй с друзьями (Без рекламы)

PK XD - Исследуй Вселенную и играй с друзьями (Без рекламы) 1.50.5

104
15
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
PlayKids Inc
Версия:
1.50.5
Категория:
На русском / Приключения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 525 Мб
id приложения:
com.movile.playkids.pkxd
Русский язык:
Есть
Лайков:
104
Комментарии:
0
Просмотров:
13 709

PK XD — это захватывающая и энергичная игровая платформа, которая предлагает разнообразные занятия, испытания и возможности для отдыха в компании друзей. Здесь вы найдете множество веселых моментов, которые позволят вам расслабиться и насладиться игрой.


Одним из основных преимуществ являются сопутствующие события, которые регулярно обновляются и меняют атмосферу игры. Вас ждут захватывающие мероприятия, которые добавят новые приключения и вызовы в бесконечные миры PK XD. Эти события созданы для того, чтобы погрузить вас в веселье и предоставить возможность соревноваться и взаимодействовать с вашими друзьями.


PK XD также известна своим инновационным подходом к игровому процессу. В игре вы будете сталкиваться с различными заданиями и игровыми испытаниями, которые требуют вашей активности и креативности. Благодаря инновационным играм внутри игры, вы сможете бросить вызов своим друзьям и соревноваться с ними в увлекательных соревнованиях.


Скриншоты

Информация о модах
  • Неограниченное количество монет (визуально)
  • Неограниченное количество драгоценных камней (визуально)
  • Разблокировать все скины
  • Разблокировать дом
  • Множитель прыжка
  • Без рекламы
 Теги темы: Без рекламы

Скачать PK XD - Исследуй Вселенную и играй с друзьями (Без рекламы) 1.50.5 взлом

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Скачать PK XD - Исследуй Вселенную и играй с друзьями (Без рекламы) 525 Мб Ссылка 2 525 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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