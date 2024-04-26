TEGRA: Выживание на острове (Мод, Бесплатные покупки) 1.7.5
Tegra: Crafting and Building Survival Shooter - это интригующая смесь шутера от первого лица, игры на выживание и крафта, погружающая игроков в мир зомби-апокалипсиса с уникальным визуальным стилем и глубоким геймплеем. В этой игре игроки сталкиваются не только с классическими вызовами зомби-апокалипсиса, но также и с необходимостью собирать ресурсы, создавать оружие, строить убежища и разрабатывать стратегии выживания.
Игровой мир Tegra богат на исследования и приключения. Каждая локация уникальна, предлагая свои испытания и секреты, от заброшенных городов до зловещих лесов и разрушенных военных баз. В процессе исследования мира игроки сталкиваются с разнообразными зомби и монстрами, каждый из которых требует особого подхода в бою.
Ключевой элемент игры - крафтинг и строительство. Игроки должны использовать собранные ресурсы для создания оружия, инструментов и укреплений. Выбор правильных материалов и рецептов крафта играет важную роль в выживании. Строительство убежищ помогает защититься от ночных атак зомби и обеспечивает безопасное место для хранения ресурсов и отдыха.
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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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