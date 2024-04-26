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TEGRA: Выживание на острове (Мод, Бесплатные покупки)

TEGRA: Выживание на острове (Мод, Бесплатные покупки) 1.7.5

93
22
Скачать (1 Гб)
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Avega Games
Версия:
1.7.5
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1 Гб
id приложения:
com.avegagames.magic.craft.survival
Русский язык:
Есть
Лайков:
93
Комментарии:
1
Просмотров:
46 115

Tegra: Crafting and Building Survival Shooter - это интригующая смесь шутера от первого лица, игры на выживание и крафта, погружающая игроков в мир зомби-апокалипсиса с уникальным визуальным стилем и глубоким геймплеем. В этой игре игроки сталкиваются не только с классическими вызовами зомби-апокалипсиса, но также и с необходимостью собирать ресурсы, создавать оружие, строить убежища и разрабатывать стратегии выживания.


Игровой мир Tegra богат на исследования и приключения. Каждая локация уникальна, предлагая свои испытания и секреты, от заброшенных городов до зловещих лесов и разрушенных военных баз. В процессе исследования мира игроки сталкиваются с разнообразными зомби и монстрами, каждый из которых требует особого подхода в бою.


Ключевой элемент игры - крафтинг и строительство. Игроки должны использовать собранные ресурсы для создания оружия, инструментов и укреплений. Выбор правильных материалов и рецептов крафта играет важную роль в выживании. Строительство убежищ помогает защититься от ночных атак зомби и обеспечивает безопасное место для хранения ресурсов и отдыха.



Скриншоты

Информация о модах
  • Бесплатная покупка золота и жетонов за реальные деньги;
  • Отключен показ рекламы;
  • Вы можете получать бесплатные вещи, не видя рекламы.



 Теги темы: Бесплатные покупки, Бродилки, Выживание, Встроенный кэш, Шутер

Скачать TEGRA: Выживание на острове (Мод, Бесплатные покупки) 1.7.5 взлом

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Скачать TEGRA: Выживание на острове (Мод, Бесплатные покупки)
1 Гб
Ссылка 2
1 Гб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о TEGRA: Выживание на острове (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (1)
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Ярик
Ярик 26 марта 2024 22:46
Просьба обновить игру
+1
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